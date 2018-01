Order of play e programmazione tv del Day 13 degli Australian Open 2018

Il match del giorno

HALEP, Simona (ROU) [1] vs WOZNIACKI, Caroline (DEN) [2]

La Rod Laver Arena elegge la regina. A confronto le prime due tenniste del mondo che sono sopravvissute salvando match-point - la Halep alla Davis e alla Kerber, la Wozniacki alla Fett – per guadagnarsi l'occasione della vita. In palio c’è il primo Slam della carriera per entrambe. Una delle due potrà finalmente gridare: "Perdente a chi?". In bocca al lupo!

" Entrambe giocano il loro peggior tennis quando sono in controllo mentre danno il meglio sotto pressione. Secondo me [Caroline Wozniacki] si sta dimostrando più aggressiva rispetto al passato e per questo la vedo leggermente favorita (Mats Wilander) "

