Order of play e programmazione tv del Day 2 degli Australian Open 2018

Il match del giorno

FABBIANO, Thomas (ITA) vs ZVEREV, Alexander (GER) [4]

È la seconda partita della Rod Laver Arena e Thomas Fabbiano ha l’occasione di mettersi in mostra contro il tennista che nella scorsa stagione ha impressionato tra i Next Gen. Zverev ha ricevuto il suo battesimo a Roma, si è ripetuto a Montreal ma ora attende una consacrazione che non è mai arrivata a livello slam. Il tennista azzurro, numero 73 del mondo, vuole andare oltre il primo turno del 2017, sa che sarà quasi impossibile ma in fondo non ha nulla da perdere.

Video - La top 5 dei colpi del Day 1: il tweener di Herbert meglio del tocco di Nadal 02:30

Gli italiani in campo

Oltre all'appena citato match di Thomas Fabbiano anche:

ZEBALLOS, Horacio (ARG) vs FOGNINI, Fabio (ITA) [25]

GIORGI, Camila (ITA) vs KALINSKAYA, Anna (RUS)

BERRETTINI, Matteo (ITA) vs MANNARINO, Adrian (FRA) [26]

SONEGO, Lorenzo (ITA) vs HAASE, Robin (NED)

Order of play Day 2: martedì 16 gennaio 2018

Rod Laver Arena - 01:00 AM

CEPEDE ROYG, Veronica (PAR) vs PLISKOVA, Karolina (CZE) [6]

FABBIANO, Thomas (ITA) vs ZVEREV, Alexander (GER) [4]

HALEP, Simona (ROU) [1] vs AIAVA, Destanee (AUS)

Non prima delle 09:00 AM

BEDENE, Aljaz (SLO) vs FEDERER, Roger (SUI) [2]

BARTY, Ashleigh (AUS) [18] vs SABALENKA, Aryna (BLR)

Video - Rovescio e SABR: ecco come Federer ha battuto Nadal nella finale degli Australian Open 2017 03:02

Margaret Court Arena - 01:00 AM

WITTHOEFT, Carina (GER) vs GARCIA, Caroline (FRA) [8]

MARIA, Tatjana (GER) vs SHARAPOVA, Maria (RUS)

Non prima delle 05:00 AM

DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs YOUNG, Donald (USA)

Video - Nadal, Djokovic, Dimitrov, Zverev e Kyrgios: chi può battere Federer a Melbourne? 01:23

Non prima delle 09:00 AM

MUGURUZA, Garbiñe (ESP) [3] vs PONCHET, Jessika (FRA)

TIAFOE, Frances (USA) vs DEL POTRO, Juan Martin (ARG) [12]

Hisense Arena - 01:00 AM

KONTA, Johanna (GBR) [9] vs BRENGLE, Madison (USA)

KERBER, Angelique (GER) [21] vs FRIEDSAM, Anna-Lena (GER)

BERANKIS, Ricardas (LTU) vs WAWRINKA, Stan (SUI) [9]

Non prima delle 08:45 AM

BERDYCH, Tomas (CZE) [19] vs DE MINAUR, Alex (AUS)

Video - Maria Sharapova, da Australia a Australia: il difficile ritorno della regina del tennis 01:36

Show Court 2 - 01:00 AM

LACKO, Lukas (SVK) vs RAONIC, Milos (CAN) [22]

BOUCHARD, Eugenie (CAN) vs DODIN, Oceane (FRA)

PETKOVIC, Andrea (GER) vs KVITOVA, Petra (CZE) [27]

THIEM, Dominic (AUT) [5] vs PELLA, Guido (ARG)

Show Court 3 - 01:00 AM

SAFAROVA, Lucie (CZE) [29] vs TOMLJANOVIC, Ajla (AUS)

Non prima delle 03:00 AM

GOFFIN, David (BEL) [7] vs BACHINGER, Matthias (GER)

KOKKINAKIS, Thanasi (AUS) vs MEDVEDEV, Daniil (RUS)

MLADENOVIC, Kristina (FRA) [11] vs BOGDAN, Ana (ROU)

Court 5 - 01:00 AM

STEBE, Cedrik-Marcel (GER) vs MARTERER, Maximilian (GER)

JABEUR, Ons (TUN) vs VESNINA, Elena (RUS) [16]

DONSKOY, Evgeny (RUS) vs MAYER, Florian (GER)

VIKHLYANTSEVA, Natalia (RUS) vs TSURENKO, Lesia (UKR)

Fabio Fognini - Sydney 2018Getty Images

Court 7 - 01:00 AM

BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP) [20] vs VERDASCO, Fernando (ESP)

CABRERA, Lizette (AUS) vs HADDAD MAIA, Beatriz (BRA)

ZEBALLOS, Horacio (ARG) vs FOGNINI, Fabio (ITA) [25]

GIORGI, Camila (ITA) vs KALINSKAYA, Anna (RUS)

Court 8 - 01:00 AM

KICKER, Nicolas (ARG) vs THOMPSON, Jordan (AUS)

WANG, Qiang (CHN) vs KEYS, Madison (USA) [17]

MONFILS, Gael (FRA) vs MUNAR, Jaume (ESP)

PLISKOVA, Kristyna (CZE) vs RADWANSKA, Agnieszka (POL) [26]

Court 10 - 01:00 AM

ALBOT, Radu (MDA) vs FUCSOVICS, Marton (HUN)

LUCIC-BARONI, Mirjana (CRO) [28] vs ROGERS, Shelby (USA)

OSAKA, Naomi (JPN) vs KUCOVA, Kristina (SVK)

KHACHANOV, Karen (RUS) vs POLANSKY, Peter (CAN)

Court 12 - 01:00 AM

NARA, Kurumi (JPN) vs VONDROUSOVA, Marketa (CZE)

HIBINO, Nao (JPN) vs VEKIC, Donna (CRO)

CHARDY, Jeremy (FRA) vs SANDGREN, Tennys (USA)

GARCIA-LOPEZ, Guillermo (ESP) vs PAIRE, Benoit (FRA)

Court 13 - 01:00 AM

BENNETEAU, Julien (FRA) vs DANIEL, Taro (JPN)

LEPCHENKO, Varvara (USA) vs SEVASTOVA, Anastasija (LAT) [14]

GASQUET, Richard (FRA) [29] vs KAVCIC, Blaz (SLO)

PUTINTSEVA, Yulia (KAZ) vs WATSON, Heather (GBR)

Court 14 - 01:00 AM

AHN, Kristie (USA) vs STRYCOVA, Barbora (CZE) [20]

KUKUSHKIN, Mikhail (KAZ) vs GOJOWCZYK, Peter (GER)

SMYCZEK, Tim (USA) vs POPYRIN, Alexei (AUS)

DAVIS, Lauren (USA) vs CEPELOVA, Jana (SVK)

Court 15 - 01:00 AM

BLINKOVA, Anna (RUS) vs GASPARYAN, Margarita (RUS)

QUERREY, Sam (USA) [13] vs LOPEZ, Feliciano (ESP)

JOHNSON, Steve (USA) vs KUDLA, Denis (USA)

HSIEH, Su-Wei (TPE) vs ZHU, Lin (CHN)

Court 19 - 01:00 AM

BERRETTINI, Matteo (ITA) vs MANNARINO, Adrian (FRA) [26]

CIRSTEA, Sorana (ROU) vs DIYAS, Zarina (KAZ)

HERCOG, Polona (SLO) vs ALEXANDROVA, Ekaterina (RUS)

ZVEREV, Mischa (GER) [32] vs CHUNG, Hyeon (KOR)

Court 20 - 01:00 AM

SAFRANEK, Vaclav (CZE) vs VESELY, Jiri (CZE)

MCHALE, Christina (USA) vs SASNOVICH, Aliaksandra (BLR)

DONALDSON, Jared (USA) vs RAMOS-VINOLAS, Albert (ESP) [21]

Court 22 - 01:00 AM

ARRUABARRENA, Lara (ESP) vs HOGENKAMP, Richel (NED)

SONEGO, Lorenzo (ITA) vs HAASE, Robin (NED)

KWON, Soonwoo (KOR) vs STRUFF, Jan-Lennard (GER)

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso ai campi di Melbourne Park in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli Australian Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

La copertura TV di Eurosport