Cecchinato, Seppi e Berrettini aprono la stagione sulla strada che porta a Melbourne

La stagione 2019 è ormai pronta a incominciare ed i tennisti azzurri saranno protagonisti fin da inizio anno in vista degli Australian Open. I primi a scendere in campo saranno Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Matteo Berrettini, tutti e tre impegnati nel torneo ATP 250 di Doha. Subito un’occasione importante soprattutto per Cecchinato, che si presenta da testa di serie numero 4 e con la consapevolezza di voler cominciare ad ottenere risultati importanti anche sul cemento e non solo sulla terra rossa.

Anche Seppi e Berettini vogliono iniziare al meglio la stagione: l’altoatesino si è sempre trovato bene nel primo Slam della stagione e dunque sono importanti questi tornei di preparazione, mentre il romano è chiamato quest’anno a confermare tutti i progressi fatti in quello scorso e anche a migliorarsi, cercando di arrivare il prima possibile tra i primi trenta del mondo.

Guardando la classifica il migliore degli azzurri è Fabio Fognini, attuale numero tredici del mondo. Il ligure, però, non giocherà subito nella prima settimana, ma sarà impegnato solamente dalla seconda ad Auckland dove ritroverà Cecchinato e Berrettini. Il nativo di Arma di Taggia difende gli ottavi di finale a Melbourne e quindi vuole presentarsi in Australia nella miglior forma possibile.

Andreas Seppi sarà di scena, invece, a Sydney, che vedrà la presenza nel torneo femminile di Camila Giorgi. La marchigiana ha modificato nelle ultime settimane il suo calendario e ha deciso di rinunciare al torneo di Brisbane per presentarsi direttamente a Sydney, dove ha tantissimi punti da difendere, visto che lo scorso anno ha raggiunto la semifinale (sconfitta da Angelique Kerber).

Sempre nella seconda settimana di Gennaio cominceranno le qualificazioni agli Australian Open 2019 e saranno davvero tantissimi gli azzurri presenti in tabellone, con la speranza di aumentare il contingente già presente nel tabellone principale.

Gli azzurri presenti nei tornei di preparazione agli Australian Open 2019

PRIMA SETTIMANA (Hopman Cup esclusa)

ATP 250 Doha (Qatar): Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, Paolo Lorenzi (qualificazioni)

ATP 250 Pune (India): Simone Bolelli e Gianluigi Quinzi (entrambi qualificazioni)

SECONDA SETTIMANA

ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda): Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini, Thomas Fabbiano (qualificazioni)

ATP 250 Sydney (Australia): Andreas Seppi

Qualificazioni Australian Open maschili: Lorenzo Sonego, Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia, Simone Bolelli, Gianluigi Quinzi, Salvatore Caruso, Alessandro Giannessi, Filippo Baldi, Luca Vanni, Andrea Arnaboldi, Stefano Napolitano, Matteo Donati, Federico Gaio, Lorenzo Giustino, Gian Marco Moroni

WTA Premier Sydney (Australia): Camila Giorgi

Qualificazioni Australian Open femminili: Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Martina Di Giuseppe, Giulia Gatto Monticone, Anastasia Grymalska