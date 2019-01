Cecchinato spreca un match-point ed esce tra i rimpianti. Passano Giorgi e Fognini, cade Vanni

Seguono aggiornamenti...

Krajinovic b. Cecchinato 4-6 0-6 6-1 7-6(8) 6-4

Camila Giorgi - Australian Open 2019Getty Images

Giorgi b. Jakupovic 6-3 6-0

Camila Giorgi non ha mai avuto un feeling speciale con l’Australian Open – il miglior risultato fin qui è un terzo turno nel 2015 – ma l’esordio in questa edizione è convincente. Dura appena 53 minuti la sua sfida contro la Jakupovic, giocatrice che non riesce mai a impensierire la tennista di Macerata, perfetta nelle palle-break: l’azzurra ne trasforma quattro su cinque e offre delle chance alla sua avversaria in un solo game. Nell’occasione la Jakupovic non riesce a strapparle la battuta e alla fine saranno 12 i vincenti della nostra unica rappresentante nel tabellone femminile e 14 gli errori non forzati. Il verdetto è 6-3 6-0 e al prossimo turno per Camila ci sarà la polacca Swiatek, ostacolo non proibitivo.

Video - Australian Open: Giorgi-Jakupovic 6-3 6-0, gli highlights 02:25

Fognini b. Munar 7-6(3) 7-6(7) 3-1 rit.

Era una sfida ricca di insidie, il classico match d’esordio da prendere con le molle, ma Fabio Fognini è stato all’altezza del compito. Dopo due ore e 24 minuti, Jaume Munar è costretto al ritiro ma la sfida, tra alti e bassi di entrambi i contendenti, si decide nei due tie-break: il ligure vince nettamente il primo mentre il secondo si trascina fino al 9-7. Al termine della battaglia Fognini si guadagna il secondo turno contro Leonardo Mayer: il giovane spagnolo si arrende per un problema alla coscia sinistra. Fognini chiude con un bilancio molto positivo nelle palle-break: ne trasforma tre delle cinque guadagnate salvandone otto delle dieci concesse.

Video - Australian open: Fognini-Munar 7-6 7-6 3-1 e rit., gli highlights 02:25

Carreno Busta b. Vanni 6-7(5) 2-6 6-3 7-5 6-4

Ha lottato come un leone ma non è bastato. Luca Vanni ha spaventato non poco Carreno Busta, eliminato al Roland Garros da Marco Cecchinato. I colori azzurri stavano per essere ancora fatali all’esperto spagnolo, testa di serie numero 23, che ha saputo rialzarsi e avere la meglio dopo quasi quattro ore di gioco. Il 33enne nativo di Castel Del Piano, numero 163 del ranking ATP, accarezza il sogno della prima vittoria in uno Slam e salva addirittura cinque palle-break in apertura di quinto set: per lui, nonostante la delusione finale, solo applausi.