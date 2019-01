Con Serena non c'è storia: Bouchard cancellata dalla Williams; altro brivido per la Halep

Passano gli anni ma la misura tra Serena Williams ed Eugenie Bouchard resta incolmabile: come quando, nel 2014, la bella canadese faceva strada in tutti gli slam (fino alla finale di Wimbledon) e Serena, nel suo recente "peggiore", vinceva gli US Open. La differenza è tra la più grande tennista del Duemila, che oggi ha 37 anni, e una buona colpitrice dal gioco ben costruito, che dopo un lungo periodo di oblio sta ritrovando qualche certezza.

Con Serena non c'è storia dicevamo, sì perché lo scambio fa molta differenza di peso e il servizio della Bouchard è troppo discontinuo per scalfire la Williams, che invece varia bene con lo slice e fa fuoco sulla diagonale di destra. Genie non cade nel baratro perché almeno oggi è propositiva, scaldata dai riflettori della Rod Laver Arena: di fatto, il punto si gioca sullo sulla risposta (profonda) della Bouchard dalla seconda (docile) di Serena: ecco spiegati i 5 break del primo set (3 consecutivi da 1-4) che almeno per mezzora ci danno una partita.

