Danielle Collins, che show! Piallata clamorosa alla Kerber: 6-0, 6-2

Lo show di Danielle Collins continua. Dopo Goerges e Garcia, la tennista americana fa saltare anche un’altra testa di serie. E che testa di serie. Angelique Kerber, seconda forza del tabellone, si arrende infatti di fronte alle clamorose mazzate dell’ex Virginia University.

La Collins infatti, entrata nel professionismo solo da pochi anni – e dopo una laurea in scienze della comunicazione – è tornata a far vedere gli exploit che già aveva messo in scena lo scorso marzo, con i grandi risultati nel Sunshine-Double Indian Wells/Miami (a Miami addirittura semifinale).

Dopo un grande inizio torneo nessuno pensava però potesse piallare così anche una grande ribattitrice come la Kerber.

La tedesca è invece stata annichilita di fronte ai 29 vincenti complessivi della Collins, che in meno di un’ora(!) si è imposta per 6-0, 6-2, rendendo di fatto i due game che la tedesca le aveva lasciato nell’unico precedente (la scorsa estate a Eastbourne; 6-1, 6-1 Kerber).

Un autentico show quello della Collins, che fomentata davvero al massimo ha più volte gridato in faccia alla Kerber tutta la sua grinta. Una partita in totale controllo e mai in discussione, con una Kerber incapace oggi di prodursi nei suoi recuperi.

La Collins diventa così la prima giocatrice con una formazione tennistica universitaria ad arrivare ai quarti di finale di uno slam dal 2004, quando la sua connazionale Lisa Raymond si spinse così avanti proprio in questo torneo. Troverà una tra Sloane Stephens e Anastasia Pavlyuchenkova. In bocca al lupo ad entrambe... Se la Collins infatti continuerà su questa via, non sarà assolutamente facile per nessuna delle due.