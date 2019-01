Del Potro salta gli Australian Open: "Mi dispiace, ma il recupero dall'infortunio procede bene"

Ci sarà una grandissima assenza agli Australian Open 2019, il primo Slam della stagione di tennis che si disputerà a Melbourne dal 14 al 27 gennaio. L’argentino Juan Martin Del Potro ha infatti annunciato il proprio forfait in vista delle due settimane nella terra dei canguri: l’attuale numero 5 del ranking ATP non si è, infatti, ancora ripreso pienamente dall’infortunio alla rotula del ginocchio destro che lo aveva già costretto a rinunciare alle ATP Finals di Londra.

Il 30enne ha confermato che il recupero dalla frattura sta procedendo bene ma al momento non si sente ancora pronto per affrontare un torneo di questo calibro: è tornato ad allenarsi da un paio di settimane e non dovrebbe tornare in campo prima di febbraio. Nelle prossime settimane comunicherà quale sarà il torneo in cui rientrerà: ce la farà per Indian Wells e Miami?

