Djokovic non fa incubi contro Krueger: debutto ok e secondo turno con Tsonga

Chi ha creduto per un solo istante al grande upset quando Mitchell Krueger, nel terzo game, ha strappato il servizio a Djokovic? Nessuno. Ciò detto, lo statunitense numero 231 ATP - venuto dalla qualificazioni con un solo match negli slam a Flushing Meadows - serve bene, è un buon colpitore e Djokovic non disdegna lo scambio allenando tutto il repertorio.

Insomma Krueger fa una gran bella figura sul campo della Rod Laver Arena vincendo, in avanzamento, i punti più belli della partita, respingendo Nole in game infiniti da 4/5 palle break, aggrappandosi al punteggio finchè ce n'è. Dal suo canto Djokovic - che a Doha non aveva proprio incantato rimediando al terzo contro Fucsovics e Basilashvili, prima di cedere a Bautista in semifinale - colpisce tante palle nello scambio, registra il tocco giocando bellissime stop-volley e contro-smorzate, trova pronte risposte, e non solo in senso lato, per un tabellone che lo vedrà subito contro Tsonga al secondo turno.

Video - Che punto di Krueger sulla reverse di Djokovic! L'americano salva un set-point con stile 01:01

Sì, proprio lui e già giovedì: Jo-Wilfried Tsonga che sbloccò la carriera di Nole in finale nel 2008, ma è stato pure capace di vendicarsi a Melbourne nell'ultimo precedente australiano del 2010, quarti di finale. Non sarà un match equilibrato e forse non potrà più esserlo perché Tsonga, nostro malgrado, è un tennista in netta flessione per i noti problemi fisici, però siamo felici che il francese abbia sconfitto Klizan al debutto (6-4 6-4 7-6) per un match di secondo turno dal gusto vintage. Poi, verosimilmente, Shapovalov al terzo e tutti contenti... Tranne Nole.