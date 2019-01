Djokovic passa su quel che resta di Nishikori: il serbo è in semifinale con Pouille

Novak Djokovic è in semifinale agli Australian Open. Un’ovvietà che porta con sé anche una sentenza: il serbo ogni volta che ha superato lo scoglio dei quarti a Melbourne ha poi vinto il torneo. Un chiaro avviso alla concorrenza.

Il commento della partita con Nishikori è superfluo perché il giapponese prova solo a rimanere in campo per onorare il pubblico e la portata dell’evento, ma non dà mai la sensazione di poter dare vita a una sfida degna di questo nome. È la solita vecchia storia con Nishikori che non ha il fisico – salvo quell’exploit irripetibile contro lo stesso Djokovic in semifinale a New York nel 2014 – per poter sostenere due settimane a questi livelli e tre set su cinque.

Video - Il momento del ritiro di Kei Nishikori: in semifinale ci va Djokovic 00:36

È così che le fatiche fatte con Majchrzak, Karlovic e Carreno Busta - tre match su quattro conclusi al quinto set per oltre 14 ore passate in campo contro le 9 ore e 44 minuti del numero 1 del mondo – presentano il conto di fronte a un avversario già superiore in tutto anche in condizioni normali. Il 6-1 4-1 in 52 minuti spedisce così alla sua 34esima semifinale slam Novak Djokovic che partirà con tutti i favori del pronostico anche contro Lucas Pouille, mai affrontato in carriera.

Video - Australian Open: Djokovic-Nishikori 6-1 4-1 rit., gli highlights 03:01

Video - Djokovic: "Tsitsipas ha giocato in maniera matura contro Federer, il più forte di tutti i tempi" 05:38

Solo Roger Federer ne ha raggiunte di più nell’era Open (43) e dall’inizio del 2007 il serbo è arrivato tra i primi quattro nei major oltre il 70% delle volte (34 su 48). Numeri impressionanti per il sei volte campione che non ha certo intenzione di fermarsi qui.