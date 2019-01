Djokovic respinge la minaccia Shapovalov: 3 set a 1, agli ottavi il serbo trova Medvedev. Ok Zverev

Un set lasciato per strada, segnali di nervosismo ma anche una conferma: Novak Djokovic rimarrà il numero 1 del mondo a prescindere dal prosieguo degli Australian Open 2019. Il tennista serbo centra per la dodicesima volta in carriera gli ottavi di finale di Melbourne, torneo che l’ha visto trionfare sei volte.

Denis Shapovalov, 19enne amato nel circuito per il rovescio mancino a una mano, subisce la legge del più forte nei primi due set: il canadese nato a Tel Aviv ha aperture molto ampie e impiega troppo tempo per caricare i colpi senza così riuscire a reggere il ritmo imposto da fondocampo dal giocatore di Belgrado.

Video - Australian Open: Djokovic-Shapovalov 6-3 6-4 4-6 6-0, gli highlights 02:59

Il copione sembra scritto con il 4-1 Djokovic a inizio terzo set che suggerisce agli addetti ai lavori di affrettarsi in sala stampa per archiviare il racconto della partita. Qualcosa, però, improvvisamente s’inceppa nel tennis del numero 1 del mondo che s’innervosisce, manda a quel paese il pubblico (che desidera ancora un po’ di tennis) e s’indispettisce quando vengono accese le luci artificiali sulla Rod Laver Arena: "C’era già la luce del sole, non ce n’era bisogno. Voi dalle tribune cosa ne pensate? Riuscivate a vedere?", dirà il serbo nell’intervista post match cercando di sdrammatizzare.

Video - Djokovic: "Shapovalov protagonista del futuro, ma Zverev guida la next gen. Vajda? Uno di famiglia" 03:59

Shapovalov ne approfitta e piazza cinque game di fila strappando il terzo set con il punteggio di 6-4. Djokovic, ferito nell’orgoglio, reagisce da campione e vince il quarto parziale 6-0 in 24 minuti: finisce 6-3 6-4 4-6 6-0 e il sei volte vincitore degli Australian Open dà appuntamento a Daniil Medvedev che ha superato Goffin 6-2 7-6(3) 6-3 sfruttando i problemi al gomito – non una novità – del belga. Il russo, altro esponente della Next Gen, disputerà i suoi primi ottavi slam in carriera.

Video - Australian Open: Zverev-Bolt 6-3 6-3 6-2, gli highlights 03:01

Borna Coric batte 2-6 6-3 6-4 6-3 il giustiziere di Marco Cecchinato, Krajinovic, e non crede ai suoi occhi: per il croato è la prima volta al quarto turno del major australiano. Raonic stende a sua volta Herbert e attende Sascha Zverev che non si era mai spinto così avanti a Melbourne. La favola del padrone di casa Alex Bolt, numero 155 del mondo e mai oltre il primo turno negli Slam prima di questo torneo, termina con un netto 6-3 6-3 6-2: si consolerà con circa 100mila euro di premio.