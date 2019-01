Djokovic va di corsa da Shapovalov: c'è poco vintage, Tsonga cede in 3 set

Sapevamo che non sarebbe stato un match equilibrato e forse non potrà più esserlo perché Tsonga, nostro malgrado, è un tennista in netta flessione per i noti problemi fisici. Ciò detto, in questa sfida "scivolosa" dal gusto vintage, Nole chiude definitivamente i conti con Tsonga agli Australian Open perché se è vero che il francese (da semi-sconosciuto) sbloccò la carriera di Djokovic in finale nel 2008, Jo-Wilfried è stato pure capace di vendicarsi a Melbourne nell'ultimo precedente del 2010.

La buona notizia è che Tsonga, falcidiato dagli infortuni, sta ritrovando una forma che gli permetterà di competere coi migliori; quella più scontata è che Djokovic non si batte: non così presto sul centrale di uno slam, non senza la migliore forma fisica in una giornata di grazia. Tsonga è alla ricerca continua dell’accelerazione di dritto ma con risultati alterni e specialmente per merito di Nole, che raramente s’è visto colpire così bene a una mano… Per essere perfezionisti e per non parlare della difesa elastica in risposta, di corsa, in allungo, da ovunque.

Ciò detto, il francese è stato bravo a rimontare il primo break di svantaggio nel primo set prima di cederne un consecutivo. Idem nel secondo parziale (da 3-5 a 5-5) mentre nel terzo l'unico break di Djokovic è di quelli sanguinosi per Tsonga (2-3) da 40/0 con 5 palle game. Vince Nole 6-3 7-5 6-4 in poco più di 2 ore per respingere al terzo turno le ambizioni di Denis Shapovalov: come oggi sarà un match di cartello.