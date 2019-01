Donna, mamma, migliore: Serena Williams vince e si diverte per cancellare New York

Serena Williams vince e si diverte. La prima parte, almeno in questa fase di torneo, era scontata; la seconda, per i veleni degli US Open, no. Quattro mesi dopo la finale di Flushing Meadows, al netto dell’anagrafe e di un altro periodo d’inattività, ci mancava un suo riscontro non solo atletico ma specialmente umano: non si poteva chiedere di meglio alla regina del tennis sulla strada del mito, verso il record di slam, UNTIL WE ALL WIN.

" I’ve never been the right kind of woman. Oversized and overconfident. Too mean if I don’t smile. Too black for my tennis whites. Too motivated for motherhood, but I’m proving time and time again there’s no wrong way to be a woman. "

MORE THAN AN ATHLETE. Come LeBron James nel basket. Come il rivoluzionario Colin Kaepernick nel football per i diritti civili degli afroamericani. Erano loro tre, monumenti del tutto, in una recente (stupenda) campagna Nike e Serena diceva: “Non limitarti a giocare a tennis: sii la migliore”... Lei che non è mai stata solo la più grande sportiva del Duemila.

Il suo tessuto, a 37 anni, dopo aver stracciato almeno tre generazioni di avversarie, è di materia resistente e magnifico spessore. Oggi è mamma della bellissima Alexis Olympia, al Roland Garros s’è vestita da Black Panther; a Wimbledon con le calze contenitive per i mai nascosti problemi di salute (la trombosi, il dramma post-parto); agli US Open con un tutù da cigno nero; oggi, a Melbourne, in versione Serena-tard con il body verde bandiera e i collant a rete.

Perché lo fa? Per ragioni mediche, ma anche per costruire provocando. Lanciare un messaggio, lasciare un segno contro i pregiudizi e i cattivi gusti, contro il razzismo e il body shaming, del tipo Chissenefrega se non ho un fisico mozzafiato, se non sembro la Kournikova o la Sharapova… Io sono una donna! Sono una mamma! Sono felice, sono fashion, mi vesto come voglio e a giocare a tennis, dicevamo, sono la migliore.

Incinta mentre le altre trentenni si son già ritirate: non potrà tornare a giocare a tennis? Altroché. Finale a Wimbledon, finale a New York, ingiocabile a Melbourne. Perché se al debutto non voleva infierire sull'amica e collega mamma Tatjana Maria - invece piallata poi saluti e baci - la Bouchard, per qualche trascorso, se la sarebbe proprio mangiata: 6-2 6-2 con stoccatina ("Bene che ci ho messo poco, così starò più tempo con mia figlia") e avanti la prossima, l’ambiziosa diciottenne Dayana Yastremska.

Stravince e si diverte. L’avevamo lasciata furiosa a Flushing Meadows contro Ramos e tutti i commissari... Ora alle imprudenti chiamate dei giudici risponde col sorriso e le braccia al cielo. Come una ballerina un po' formosa che volteggia sulle critiche. E non c’è mai un modo sbagliato per essere donna.