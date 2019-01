Federer, accesso in carrozza agli ottavi. Ora c'è Tsitsipas. Bene anche Berdych

In una prima parte di giornata caratterizzata dalla pioggia, il tetto è ancora una volta amico di Roger Federer. Contro l’americano Fritz lo svizzero trova infatti le condizioni a lui più care: meteo fresco e perfetta climatizzazione indoor.

Non che lo svizzero ne avesse particolarmente bisogno per regolare Fritz. La partita di fatto è tale solo per un set – il secondo – quando Fritz costringe il buon Roger al ‘long set’. Regolata però la grana, Federer controlla il finale e si impone per 6-2, 7-5, 6-2.

A sfidare l’elvetico agli ottavi di finale ci sarà Stefanos Tsitsipas. Il greco fa più fatica nel contenere le bordate del georgiano Basilashvili, ma alla fine nonostante le sofferenze porta via la partita. Avanti di un break nel terzo set, Tsitsipas si fa riprendere ed è portato fino al tie-break, vero momento spartiacque del match. Lì però l’ellenico chiude il parziale per 9 punti a 7 e costruisce le basi per la vittoria.

Tsitsipas chiude infatti per 6-3, 3-6, 7-6, 6-4 e si gode così il risultato vero obiettivo della vigilia: arrivare sul centrale per il match degli ottavi proprio contro Federer.

Chi non fa sconti è anche Thomas Berdych. Il ceco, al rientro in uno slam dopo più di 6 mesi di stop causa problemi alla schiena, dimostra di non aver mai perso l’abitudine del buon tennis. Contro Schwartzman infatti – mai affrontato in carriera – gioca alla pari per due set; poi cambia marcia accorciando gli scambi, venendo a rete e soprattutto ritrovando la spinta di sempre col dritto.

Berdych si impone per 5-7, 6-3, 7-5, 6-4 e si gode il pass per gli ottavi di finale contro uno tra Rafael Nadal e Alex De Minaur. Attenzione in entrambi i casi: il ceco sta bene e può essere un cliente molto insidioso anche per il favorito Rafa (e nonostante i precedenti in carriera).