Fognini, niente rimonta: l'azzurro si ferma al terzo turno, Carreno Busta si conferma tabù

Fabio Fognini si arrende al terzo turno degli Australian Open. Carreno Busta si conferma un tabù per il tennista azzurro che perde la sesta partita su sei contro lo spagnolo. Fognini vede scappare via troppo velocemente il primo set, risale nel secondo con il contro-break del 3-3 ma cede ancora la battuta nel game successivo gestendo male il 4-5, 30 pari, unico spiraglio per portarsi un set pari.

Il match della testa di serie numero 12 inizia di fatto nel terzo parziale con Fognini carico e centrato tanto da imporre un 6-2 figlio di un calo dello spagnolo, come spesso succede in questo sport, ma soprattutto dei meriti di Fabio. L’onda sembra quella giusta e il ligure prova a cavalcarla nel quarto set con un 3-0 che lascia sperare l’Italia del tennis in una rimonta al quinto. L’illusione si spegne, però, nel quinto gioco e nel nono Fognini perde il servizio a zero.

È la parola fine per un verdetto che recita 6-2 6-4 2-6 6-4 in due ore e mezza. Per Carreno Busta c’è Nishikori, che ha sfruttato la stanchezza di Joao Sousa (reduce da due battaglie al quinto), per vivere finalmente una giornata tranquilla dopo i patimenti dei primi due turni. Fognini, invece, non riesce a confermare gli ottavi di finale dello scorso anno e con lui cala il sipario sul tennis italiano maschile a Melbourne.

