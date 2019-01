Giorgi più croce che delizia: Camila s’arrende alla Pliskova, non c’è più Italia a Melbourne

I precedenti erano 4-1 a favore di Karolina Pliskova tennista di assoluta caratura: seed #7 di Melbourne, la ceca è stata numero 1 nell'estate del 2017, con una finale disputata a New York (2016) e una semifinale al Roland Garros (2017). A Melbourne, la Pliskova ha giocato i quarti di finale negli ultimi due anni e per il tris dovrà battere la Muguruza (7-6, 6-2 alla Bacsinszky), però intanto è la Giorgi ad arrendersi in 2 ore e 11 minuti sul palco della Rod Laver Arena.

Alternando momenti di splendido tennis a tilt di doppi falli, piattoni lunghi ma soprattutto erori in chiusura del colpo, il match di Camila Giorgi è la cronaca di una partita già vista: cambi spettacolari a inchino da centrocampo, accelerazioni fulminee di dritto, punti sventagliati fra le righe, però l'errore è sempre uno in più del vincente. Nel novero dei 3 set: 43 winners e 53 errori non forzati oltre ai 3 ace cotro 8 doppi falli.

Video - Camila con inchino! Vincente spettacolare della Giorgi 00:18

È tutto qui, anzi aggiungiamo che la Pliskova è più costante nei cambi di dritto e gioca (molto) meglio nell’angolo del rovescio con lungolinea di Camila mai pervenuto, oltre a incassare le raffiche della Giorgi senza mai scomporsi, cosciente dei fuochi di paglia dell'avversaria. Chiude stanca la ceca per le lunghe leve che la limitano nei movimenti, però il servizio non lo perde mai con 10 ace e 3 prime su quattro in campo: finisce 6-4, 3-6, 6-2 ed è un peccato, ma con meno rimpianti di molte altre volte, perché fin qui Camila era stata una macchina da guerra e oggi s'è pure difesa davvero bene.