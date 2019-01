Halep, le sorelle Williams e Camila Giorgi in una parte alta da urlo

Seguono aggiornamenti...

Poteva andare meglio, ma decisamente meglio, a Simona Halep che per il secondo Slam di fila pesca all’esordio Kaia Kanepi. Il sorteggio del tabellone femminile è molto interessante e sbilanciato con una parte alta tremendamente competitiva: dal lato della rumena, infatti, troviamo Serena e Venus Williams, Muguruza, Pliskova e anche la nostra Camila Giorgi.

È andata meglio alla Osaka, vincitrice degli US Open che al terzo turno potrebbe sfidare Azarenka o Hsieh. Nella parte bassa, la detentrice Wozniacki al terzo turno potrebbe incrociare la Sharapova mentre la Kerber, testa di serie numero 2, non si può lamentare. In ottica quarti avrebbe Sloane Stephens, ma nel femminile le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Gli ipotetici quarti di finale

Simona Halep-Karolina Pliskova

Naomi Osaka-Elina Svitolina

Caroline Wozniacki-Petra Kvitova

Angelique Kerber-Sloane Stephens

L'italiana

Giorgi-Jakupovic