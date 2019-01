Karolina Pliskova maltratta la Muguruza: 6-3 6-1 in un'ora

Impressionante. Basta esattamente un’ora a Karolina Pliskova per liquidare Garbine Muguruza e conquistare il terzo quarto di finale consecutivo agli Australian Open. La prestazione della ceca, che sembra giocare leggera e libera mentalmente, non lascia scampo alla spagnola di origini venezuelane.

Evidentemente il 7-2 nei confronti diretti qualcosa suggeriva e i 14 vincenti seguiti dall’80% di punti vinti con la prima di servizio a fronte di un solo errore gratuito nel primo set sono l’ennesima conferma di un dominio lampante. Il secondo set fila via ancora più rapido per un verdetto schiacciante: la Pliskova chiude con l’82% di punti portati a casa con la prima, il 75% con la seconda, l’89% a rete, 23 vincenti e tre errori non forzati.

I punti totali saranno 58 a 29 per la Pliskova, esattamente il doppio di quelli della Muguruza. Nessuno ha mai conquistato sia il torneo di Brisbane che gli Australian Open nella stessa edizione e Karolina Pliskova, che su questa superficie si esprime divinamente, comincia a credere nell’impresa. La spagnola si è rivelata avversaria assai meno complicata della nostra Camila Giorgi, ma ora all’orizzonte si palesa l’ostacolo più difficile per la ceca: la vincente del big-match tra Serena Williams e Simona Halep.