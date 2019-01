Maria Sharapova torna a splendere: battuta la detentrice del titolo Wozniacki

Il sorriso di Maria Sharapova è il giusto compimento di un’impresa. Ad eccezione degli US Open la siberiana non si era mai spinta fino agli ottavi di finale di uno Slam dopo essere tornata dalla squalifica per doping. Tra Masha e Caroline Wozniacki non corre buon sangue – non è un mistero nel circuito – e questa vittoria è ancora più importante.

La danese era, infatti, la campionessa in carica degli Australian Open ma finisce ben presto nella rete di una Sharapova solida e centrata che rimonta dall’1-4 iniziale con cinque game di fila. Il match potrebbe durare due set, ma un passaggio a vuoto della siberiana regala alla Wozniacki la chance di tornare in corsa. Il terzo parziale si decide con uno strappo dal 3-3 che sancisce l’eliminazione della detentrice: 6-4 4-6 6-3. Sono passati 11 anni ma la campionessa dell’edizione 2008 ora crede davvero di poter arrivare in fondo: al prossimo step se la vedrà con la padrona di casa Barty.

Video - Sharapova colpisce di sinistro in un recupero incredibile, poi fa punto 01:09