Musetti e Zeppieri show: semifinale tutta italiana tra i due compagni di doppio

C'è un'Italia che ancora combatte agli Australian Open, nella categoria Junior maschile: Lorenzo Musetti e Davide Zeppieri hanno entrambi raggiunto la semifinale nel torneo in singolare e si sono fermati in semifinale in doppio. Musetti ha superato in ordine l'australian Sach, il vietnamita Nguyen, il canadese Draxl e per ultimo lo spagnolo Alvarez Varona, senza mai perdere un set durante il suo cammino. Percorso simile per Zeppieri, che come il connazionale non ha lasciato alcun set per strada: ha battuto nell'ordine l'americano Zink, il francese Royer, il ceco Forejtek e il finlandese Virtanen. Il secondo finalista, che si opporrà a uno dei due italiani, uscirà dalla semifinale tra il rumeno Jianu e l'americano Nava.

Video - Musetti, cosa hai fatto? Pallonetto in tweener che incanta Melbourne! L'azzurro è in semifinale 00:37