Nadal è perfetto: lezione di tennis all'allievo De Minaur, ora c'è il classico con Berdych

Più che 3 set, ci sono due partite da raccontare: la prima dura 23 minuti e sono 3 game molto combattuti da De Minaur, che però si consuma le suole correndo su tutti gli angoli (strettissimi) imposti da Nadal. L’arma del teenager australiano, che sa muovere bene lo scambio, è l’accelerazione di dritto contro quelli lavorati, così carichi di spin, da Rafa: De Minaur arriva perfino alla palla break (cancellata dal falco) nel terzo game dopo averne cancellate 4 di gran rimonta, nel precedente, però di fatto l’equilibrio si rompe qui.

Dal 3-1 infatti, con due passanti che affondano nella carne del giovane aussie, Nadal alza il livello e non si ferma più, stritolando De Minaur senza mai concedergli un piede in campo per non fargli mai giocare il suo miglior colpo: dritto da dentro sulla palla alta. La seconda partita è allora una lezione di tennis di due ore: lungolinea di dritto, in cross di rovescio... I vincenti di Rafa sono avvelenati e la notizia è proprio sul colpo bimane di Rafa.

Video - Strepitoso Nadal: il passante in corsa che inchioda De Minaur 00:38

Se Nadal s’era infatti lamentato del suo rovescio dopo il match con Ebden, quando fece il giro del campo invece di colpire a due mani, oggi il gioco di Rafa è tornato perfetto con l’appoggio in avanti della gamba sinistra per la spinta sul rovescio, diventato fondamentale per la gestione dello scambio dal suo “ritorno”… E figuriamoci dopo la prima operazione chirurgica.

" Sì, oggi ho giocato molto meglio di rovescio e sono davvero felice perché ho battuto un giovane avversario di ottimo livello, un ragazzo che farà moltra strada... Ho buone sensazioni anche a servizio e lungolinea. (Rafael Nadal) "

Il resto è una lezione di tennis per De Minaur, che con questo footwork ha un gran futuro da lottatore e saprà bene incassare la dura sessione: 6-1 6-2 6-4 con qualche chance nel terzo set dove torna ad avere palle break, ma Rafa dice no con un bellissmo cross di rovescio e un paio di scambi levati al maestro, di quelli capaci d’infiammare la Rod Laver Arena. Come nell’ultimo splendido game che nobilita i titoli di coda.

Video - A scuola da Rafa: Nadal passa De Minaur crossando di rovescio 00:39

Sentiremo parlare presto e spesso di Alex De Minaur, che a diciannove anni ha vinto il suo primo torneo ATP a Sydney prima di sbattere contro Nadal. Il percorso di Rafa è invece nettissimo, con 3 vittorie straight sets “in trasferta” contro altrettanti australiani (Duckworth, Ebden, De Minaur) e ora avrà il ritrovato Tomas Berdych. Il bilancio della carriera? 19/4, ma l’ultima volta a Melbourne, ai quarti del 2015, vinse il ceco in 3 set e per la prima volta dopo 9 anni.