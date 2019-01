Next Gen stelle e strisce: Taylor Fritz elimina Monfils per Federer, Frances Tiafoe piega Anderson

Cade la quinta testa di serie di Melbourne, il sudafricano Kevin Anderson finalista di Wimbledon (2018) e New York (2017): l’upset è del ventenne statunitense Frances Tiafoe che lo piega allo scoccare della terza ora di gioco (4-6 6-4 6-4 7-5) e trova Andreas Seppi con in palio gli ottavi di finale.

Video - Cosa vi siete persi stanotte: Federer non sbaglia, Anderson cade clamorosamente 02:29

Sugli altri campi, sempre in 4 set, il seed #6 Marin Cilic batte McDonald 7-5 6-7 6-4 6-4 mentre tefanos Tsitsipas (14) elimina Troicki 6-3 2-6 6-2 7-5. Vanno al quinto il numero 18 Diego Schwartzman per battere Kudla (6-4 7-5 3-6 6-7 6-4) e il #19 Nikoloz Basilashvili contro il nostro Travaglia; straight sets invece per il ritrovato Tomas Berdych (6-1 6-3 6-3), il veterano Fernando Verdasco - 6-1 7-6 6-3 ad Albiot - il decimo del draw Karen Khachanov contro Nishioka: 6-3 6-3 6-3.

Video - Australian Open: Fritz-Monfils 6-3 6-7 7-6 7-6, gli highlights 02:59

Non solo Anderson già fuori dagli Australian Open, la sorpresa del giorno è l’eliminazione di Gael Monfils nel match che portava a un terzo turno con Federer, lo elimina un altro Next Gen a stelle e strisce, il ventunenne Taylor Fritz, in 3 ore e 24 minuti di spettacolo tennistico: 6-3 6-7 7-6 7-6. Tra Fritz e Federer c’è un precedente in 3 set a Stoccarda nel 2016: l’americano - che è numero 50 ATP con un grande avvenire da juniores, un po’ frenato da qualche vicenda personale - è capace di giocare un ottimo tennis.