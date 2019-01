Niente sorprese: Kvitova show, la teenager Anisimova si ferma agli ottavi di finale

‘Pan per focaccia’, dice il proverbio. Petra Kvitova ha reso ad Amanda Anisimova ciò che la 17enne americana aveva riservato al turno precedente ad Aryna Sabalenka, diventando la prima giocatrice nata dopo il 2000 a centrare l’accesso agli ottavi di finale.

Contro una Kvitova così quadrata però oggi c’è stato ben poco da fare. La tennista ceca, fresca vincitrice del torneo di Sydney e apparsa a suo agio come mai in carriera nel caldo australiano, ha fatto un sol boccone della Anisimova.

La giovane americana, che a sorpresa aveva battuto la Kvitova già nello scorso torneo di Indian Wells, si è arresa oggi a una versione della talentuosa Petra assai più competitiva di quella dello scorso marzo.

Anisimova oggi non è stata in grado di proporre il tennis visto con la Sabalenka; ma soprattutto a differenza della Sabalenka – giustiziata brutalmente 2 giorni fa – ha dimostrato di non avere ancora la maturità per leggere questo tipo di situazioni e provare a rimanere in partita nonostante le difficoltà.

Kvitova, invece, centra così il passaggio ai quarti di finale e lo fa confermando un momento di tennis davvero strepitoso. Mai così a suo agio dentro il caldo australiano e raramente vista in queste condizioni fisiche, si candida seriamente a essere una contendente per il titolo. La ceca attende ora la vincente del match tra Barty e Sharapova. Comunque vada, ci sarà da divertirsi.