Nole c’è! Djokovic cede un set a Medvedev prima dei quarti con Nishikori

Novak Djokovic cede un set a due nuovi tennisti inversamente smaglianti ma non fallisce la prima missione dell'anno: i quarti di finale degli Australian Open. Quando a Melbourne scocca l’una di notte, le buone notizie sono sia per Nole - che vero vince in 4 set, però non trema contro un Next Gen dopo lo shock Federer - che per Medvedev mai visto così mobile e resistente, anche se non abbastanza contro il serbo da fondo campo.

Djokovic respinge Medvedev, forse il più sottovalutato della nuova generazione, per la terza volta in carriera. L’ha macinato e cotto a fuoco basso da fondo campo, ma il piatto è stato servito con almeno un’ora di ritardo perché il russo s’è rivelato un ottimo incontrista.

Video - Super volée in allungo di Djokovic! Il serbo salva così la palla break 00:38

Il primo set ha seguito il copione Djokovic che, con una splendida volée in allungo, salva il primo break point del match nel quinto game e strappa la battuta nel seguente in cattedra col passante. Medvedev, aggressivo in risposta, rimonta il primo svantaggio ma, nel decimo game, il set-point è il prezzo da pagare per il doppio fallo del russo che poi non riesce a difendere la rete: 6-4 Djokovic.

Australian Open 2019: Daniil Medvedev e Novak Djokovic hanno appena chiuso la Rod Laver Arena di Melbourne: ha vinto Nole in 4 setGetty Images

All’inizio del secondo set, gli scambi da fondo si fanno sempre più duri e fino ai quaranta colpi: Medvedev, con le variazioni in back e questi suoi velenosi diagonali (strettissimi) di rovescio, incassa le accelerazioni di Nole ma nel quarto game, subito il break a braccio di ferro, si piega sui fianchi e va in apnea. Sulla palla del 5-1 Djokovic sembra tutto finito, invece il russo rovescia il parziale e lo vince al tie-break. Incredibile, il serbo è una maschera di sudore.

Video - Scambio da 31 colpi, lo vince Medvedev con il diritto in contropiede 00:54

Con tanto servizio e i piattoni colpiti (di dritto) da ogni altezza, Medvedev si procura 3 palle break consecutive: è il quarto game, Nole è appena scivolato in campo e la terra trema ma è una scossa leggera, perché passa un game e stavolta il ribaltone è di Djokovic con break, 5 game consecutivi, tezo set (6-2), break nel terzo game del quarto e match: 6-4, 6-7 (5), 6-2, 6-3 in 3 ore e 15 minuti.

Video - Djokovic: "Medvedev non regala punti, non vedo l'ora di affrontare Nishikori" 02:12

Novak Djokovic è il secondo tennista dopo Federer a centrare per almeno dieci volte tutti i quarti di finale di uno slam e il secondo, sempre dopo Roger, per presenze tra i migliori otto di un major: 43 a 53. Daniil Medvedev è invece destinato a mettere le tende tra i primi venti al mondo: perché i fondamenti ci sono e con oggi son protetti da un grande guardia.