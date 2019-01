Order of play e programmazione tv del Day 1 degli Australian Open 2019

Il match del giorno

Non è solo una questione di nazionalismo, è una sfida interessantissima nel panorama del tennis mondiale perché di fronte ci sono due dei migliori giovani del circuito. Tsitsipas ha 20 anni, è il numero 15 del mondo e nel 2018 ha portato a casa il torneo di Stoccolma e le Next Gen Finals di Milano. Il greco ha i favori del pronostico contro il tennista romano (numero 52 del ranking ATP) che di anni ne ha 22 e nel 2018 ha conquistato il titolo di Gstaad. Allacciate le cinture.

Order of play Day 1: lunedì 14 gennaio 2019

Rod Laver Arena (ore 1:00)

M. Sharapova (30) vs H. Dart (Q)

J. Duckworth (WC) vs R. Nadal (2)

P. Hercog vs A. Kerber (2)

Ore 9:00

Van Uytvanck vs C. Wozniacki (3)

D. Istomin vs R. Federer (3)

Margaret Court Arena (ore 1:00)

J. Goerges (14) vs D. Collins

S. Stephens (5) vs T. Townsend

Non prima delle 5:00

A. de Minaur (27) vs P. Sousa

Ore 9:00

A. Barty (15) vs L. Kumkhum

M. Cilic (6) vs B. Tomic

Melbourne Arena (ore 1:00)

K. Anderson (5) vs A. Mannarino

M. Sakkari vs J. Ostapenko (22)

K. Edmund (13) vs T. Berdych

Non prima delle 8:00

R. Bautista Agut (22) vs A. Murray

Non prima delle 9:00

P. Kvitova (8) vs M. Rybarikova

1573 Arena (ore 1:00)

J. Ponchet (Q) vs C. Garcia (19)

G. Dimitrov (20) vs J. Tipsarevic

A. Riske vs K. Bertens (9)

Non prima delle 7:00

M. Ebden vs J. Struff

Court 3 (ore 1:00)

A. Kalinskaya (Q) vs A. Sabalenka (11)

S. Tsitsipas (14) vs M. Berrettini

E. Perez (WC) vs Y. Wang

F. Lopez vs J. Thompson

Court 5 (ore 1:00)

C. Eubanks (Q) vs N. Basilashvili (19)

M. Puig vs A. Pavlyuchenkova

Y. Putintseva vs B. Strycova (32)

I. Begu vs A. Petkovic

Court 7 (ore 1:00)

A. Sharma (Q) vs P. Hon (WC)

P. Badosa Gibert (Q) vs K. Birrell (WC)

P. Gojowczyk vs K. Khachanov (10)

F. Delbonis vs J. Millman

Court 8 (ore 1:00)

D. Vekic (29) vs K. Mladenovic

B. Mattek-Sands vs Z. Hives (WC)

R. Opelka vs J. Isner (9)

G. Monfils (30) vs D. Dzumhur

Court 10 (ore 1:00)

M. Mmoh vs R. Albot

O. Jabeur vs T. Babos

A. Rublev vs M. McDonald

Court 12 (ore 1:00)

K. Boulter vs E. Makarova

B. Haddad Maia (Q) vs B. Pera

M. Basic vs H. Laaksonen (Q)

Non prima delle 7:00

C. Norrie vs T. Fritz

Court 13 (ore 1:00)

M. Kecmanovic (Q) vs F. Verdasco (26)

J. Kubler (WC) vs T. Fabbiano

B. Bencic vs K. Siniakova

Non prima delle 6:00

K. Flipkens vs A. Sasnovich

Court 14 (ore 1:00)

H. Watson vs P. Martic (31)

G. Garcia-Lopez vs R. Haase

M. Polmans (WC) vs D. Kudla

Court 15 (ore 1:00)

S. Cirstea vs R. Peterson

F. Tiafoe vs P. Gunneswaran (Q)

A. Kontaveit (20) vs S. Sorribes Tormo

Non prima delle 7:00

A. Seppi vs S. Johnson (31)

Court 19 (ore 1:00)

Y. Bonaventure (Q) vs S. Vickery

L. Tsurenko (24) vs E. Alexandrova

T. Ito (Q) vs D. Evans (Q)

Non prima delle 7:00

Y. Nishioka vs T. Sandgren

Court 20 (ore 1:00)

M. Vondrousova vs E. Rodina

P. Cuevas vs D. Lajovic

R. Molleker (Q) vs D. Schwartzman (18)

Non prima delle 6:00

V. Lapko vs J. Larsson

Court 22 (ore 1:00)

S. Travaglia (Q) vs G. Andreozzi

M. Niculescu vs A. Anisimova

V. Troicki (Q) vs R. Carballes Baena

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi australiani in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli Australian Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

