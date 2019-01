Order of play e programmazione tv del Day 11 degli Australian Open 2019

Il match del giorno

S. Tsitsipas (14) vs R. Nadal (2) - Alle 9:30

Stefanos Tsitsipas contro Rafael Nadal: Melbourne si ferma. Agli Australian Open è in palio la finale tra il classe 1998 greco, per molti il vero predestinato (dopo tanti bluff della Next Gen) e futuro numero 1 del mondo, e lo spagnolo, che cerca di arrivare in fondo nello Slam conquistato una sola volta in carriera, nel lontano 2009. Per l’occasione il maiorchino ha rivisto completamente il suo servizio ripartendo dalla meccanica del colpo e cogliendo punti gratis allo scopo di allungarsi la carriera. Sono due i precedenti, entrambi lo scorso anno in finale: sulla terra di Barcellona non ci fu storia (6-2 6-1) ma sul cemento di Toronto il vincitore di 17 Slam ebbe parecchi grattacapi in più (6-2 7-6). Il nuovo Rafa contro il talento del nuovo che avanza: godiamoci lo spettacolo.

Video - Pennetta: “Tsitsipas è uno di quelli che farà la storia del tennis, ma adesso è presto” 01:33

Order of play Day 11: giovedì 24 gennaio 2019

Rod Laver Arena (non prima delle 4:00, ora italiana)

P. Kvitova (8) vs D. Collins

Non prima delle 5:30 (ora italiana)

Ka. Pliskova (7) vs N. Osaka (4)

Alle 9:30 (ora italiana)

S. Tsitsipas (14) vs R. Nadal (2)

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi australiani in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli Australian Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

Guarda questo evento su Eurosport Player!