Order of play e programmazione tv del Day 12 degli Australian Open 2019

N. Djokovic (1) vs L. Pouille (28) - Alle 9:30

Nole Djokovic e Lucas Pouille non si sono mai affrontati prima. Se il serbo giocherà la settima semifinale agli Australian Open, per il francese è la prima. Anzi, Pouille non aveva mai superato nemmeno un turno a Melbourne prima di questa edizione. Gli servirà un altro miracolo perché il serbo ha una statistica che lascia ben poche speranze: quando ha superato i quarti di finale nel primo Slam dell’anno ha sempre conquistato il trofeo con sei successi complessivi.

Video - Musetti, cosa hai fatto? Pallonetto in tweener che incanta Melbourne! L'azzurro è in semifinale 00:37

Order of play Day 12: venerdì 25 gennaio 2019

Rod Laver Arena (non prima delle 6:00, ora italiana)

S. Stosur/S. Zhang vs T. Babos (2)/ K. Mladenovic (2) - Finale del doppio femminile

Non prima delle 9:30 (ora italiana)

N. Djokovic (1) vs L. Pouille (28)

Court 7 (dalle 5:00, ora italiana)

L. Musetti (1) vs G. Zeppieri - Semifinale del torneo junior maschile

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi australiani in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli Australian Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

