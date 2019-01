Order of play e programmazione tv del Day 13 degli Australian Open 2019

La finale Junior: Musetti-Nava

La giovane Italia è protagonista agli Australian Open perché Lorenzo Musetti - 16 anni, astro nascente del nostro tennis - bissa a Melbourne la finale di Flushing Meadows ed è una bellissima notizia per un movimento che, negli slam giovanili, s’è fermato a Gianluigi Quinzi vincitore di Wimbledon nel 2013. Numero 1 del torneo Junior, virale da quando, ai quarti, ha giocato uno spettacolare pallonetto fra le gambe (o lob in tweener), Musetti ha battuto in semifinale il suo compagno di doppio, Giulio Zeppieri, e ora sfiderà lo statunitense Emilio Nava. Da piccolo, nello scantinato della nonna a Carrara, ha trovato una racchetta da tennis e non l’ha più lasciata: oggi è dall'altra parte del mondo per vincere un "piccolo grande slam". Forza Lorenzo!

Video - Musetti, cosa hai fatto? Pallonetto in tweener che incanta Melbourne! L'azzurro è in semifinale 00:37

La finale femminile: Osaka-Kvitova

Per Naomi Osaka è la prima finale agli Australian Open, la seconda consecutiva dopo il trionfo degli US Open. La 21enne giapponese di padre haitiano è una ventata d’aria fresca nel panorama del tennis femminile ed è destinata a vincere molti titoli in futuro. Per la 28enne Petra Kvitova sarebbe, invece, il terzo Slam dopo il bis di successi a Wimbledon (2011 e 2014) e il modo migliore per coronare il suo ritorno ai massimi livelli dopo la pausa forzata dal tennis dovuta all'aggressione nella sua abitazione (la mancina subì una coltellata alla mano sinistra che le costò l’operazione). Anche la ceca non si era mai spinta così avanti a Melbourne. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici e in palio c’è anche il primato nel ranking WTA.

Order of play Day 13: sabato 26 gennaio 2019

Rod Laver Arena (non prima delle 4:30, ora italiana)

L. Musetti (1) vs E. Nava (13) - Finale del torneo Junior maschile

Non prima delle 9:30 (ora italiana)

N. Osaka (4) vs P. Kvitova (8)

Video - Pennetta: “Kvitova? L’ho trovata sicura ed emozionata, è pronta a riprendersi lo scettro” 00:29

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi australiani in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli Australian Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

Guarda questo evento su Eurosport Player!