Order of play e programmazione tv del Day 2 degli Australian Open 2019

Il match del giorno

N. Kyrgios vs M. Raonic (16)

È un match molto atteso per gli australiani e un signor primo turno per gli spettatori neutrali: i precedenti dicono 3-3 e il bombardiere canadese dovrà vedersela con le lune del padrone di casa. In fondo, dipende molto da Kyrgios questo piatto forte che chiude il programma della Melbourne Arena nella mattina italiana. Lo spettacolo non mancherà. Menzione anche per l'impegno non facile di Fognini: il giovane Munar, protetto di Nadal, è un regolarista ostico.

Gli italiani in campo

F. Fognini (12) vs J. Munar - Primo match 1573 Arena

L. Vanni (Q) vs P. Carreno Busta (23) - Secondo match Campo 10

C. Giorgi (27) vs D. Jakupovic - Terzo match Campo 7

F. Krajinovic vs M. Cecchinato (17) - Terzo match Campo 5

Video - Buon esordio per gli italiani: gli highlights di Seppi, Fabbiano e Travaglia 01:13

Order of play Day 2: martedì 15 gennaio 2019

Rod Laver Arena (dall'1:00, ora italiana)

D. Aiava (WC) vs M. Keys (17)

T. Maria vs S. Williams (16)

A. Zverev (4) vs A. Bedene

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

N. Djokovic (1) vs M. Krueger (Q)

N. Osaka (4) vs M. Linette

Margaret Court Arena (dall'1:00, ora italiana)

K. Majchrzak (Q) vs K. Nishikori (8)

T. Zidansek vs D. Gavrilova

V. Williams vs M. Buzarnescu (25)

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

S. Halep (1) vs K. Kanepi

B. Paire vs D. Thiem (7)

Melbourne Arena (dall'1:00, ora italiana)

K. Muchova (Q) vs Ka. Pliskova (7)

B. Coric (11) vs S. Darcis

L. Siegemund vs V. Azarenka

S. Stosur vs D. Yastremska

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

N. Kyrgios vs M. Raonic (16)

1573 Arena (dall'1:00, ora italiana)

F. Fognini (12) vs J. Munar

E. Bouchard vs S. Peng (WC)

P. Andujar vs D. Shapovalov (25)

V. Golubic (Q) vs E. Svitolina (6)

Court 3 (dall'1:00, ora italiana)

J. Konta vs A. Tomljanovic

S. Zheng vs G. Muguruza (18)

T. Daniel vs T. Kokkinakis (Q)

S. Wawrinka vs E. Gulbis

Court 5 (dall'1:00, ora italiana)

I. Ivashka vs M. Jaziri

N. Vikhlyantseva (Q) vs V. Lepchenko (Q)

F. Krajinovic vs M. Cecchinato (17)

Court 7 (dall'1:00, ora italiana)

E. Mertens (12) vs A. Schmiedlova

A. Bolt (WC) vs J. Sock (WC)

C. Giorgi (27) vs D. Jakupovic

J. Tsonga (WC) vs M. Klizan

Court 8 (dall'1:00, ora italiana)

Q. Wang (21) vs F. Ferro

H. Chung (24) vs B. Klahn

P. Kohlschreiber (32) vs Z. Li (WC)

D. Cibulkova (26) vs S. Zhang

Court 10 (dall'1:00, ora italiana)

P. Parmentier vs A. Potapova

L. Vanni (Q) vs P. Carreno Busta (23)

J. Chardy vs U. Humbert

Court 12 (dall'1:00, ora italiana)

Z. Diyas vs A. Krunic

L. Djere vs E. Donskoy

M. Granollers vs M. Copil

S. Kenin vs V. Kudermetova (Q)

Court 13 (dall'1:00, ora italiana)

A. Ramos-Vinolas vs M. Fucsovics

D. Kasatkina (10) vs T. Bacsinszky

S. Voegele vs S. Hsieh (28)

A. Popyrin (WC) vs M. Zverev

Court 14 (dall'1:00, ora italiana)

L. Harris (Q) vs D. Medvedev (15)

B. Fratangelo (Q) vs G. Simon (29)

C. Suárez Navarro (23) vs C. Burel (WC)

Kr. Pliskova vs A. Blinkova

Court 15 (dall'1:00, ora italiana)

N. Jarry vs L. Mayer

B. Andreescu (Q) vs W. Osuigwe (WC)

L. Zhu (Q) vs M. Gasparyan

M. Marterer vs G. Sakharov (Q)

Court 19 (dall'1:00, ora italiana)

I. Karlovic vs H. Hurkacz

M. Brengle vs M. Doi (Q)

L. Pouille (28) vs M. Kukushkin

I. Swiatek (Q) vs A. Bogdan

Court 20 (dall'1:00, ora italiana)

S. Querrey vs P. Herbert

M. Barthel vs A. Sevastova (13)

D. Goffin (21) vs C. Garin

V. Kuzmova vs K. Kozlova

Court 22 (dall'1:00, ora italiana)

J. Vesely vs R. Harrison

G. Pella vs J. Sousa

A. Cornet vs L. Arruabarrena

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi australiani in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli Australian Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

Guarda questo evento su Eurosport Player!