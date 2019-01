Order of play e programmazione tv del Day 3 degli Australian Open 2019

Il match del giorno

D. Evans (Q) vs R. Federer (3)

Match con un unico, naturale favorito. Roger Federer torna in campo alla Rod Laver Arena, cercando certezze e la miglior forma per provare a vincere gli Australian Open per la terza volta di fila, la settima in assoluto. Evans viene dalle qualificazioni, dove ha eliminato anche il nostro Paolo Lorenzi, mentre all'esordio nel main draw l'inglese ha eliminato Ito in tre set. Da seguire anche l'ultimo match del serale tra Rafa Nadal e il padrone di casa Matthew Ebden.

Gli italiani in campo

S. Travaglia (Q) vs N. Basilashvili (19) - Primo match Campo 20

J. Thompson vs A. Seppi - Secondo match 1573 Arena

T. Fabbiano vs R. Opelka - Terzo match Campo 13

Order of play Day 3: mercoledì 16 gennaio 2019

Rod Laver Arena (dall'1:00, ora italiana)

S. Stephens (5) vs T. Babos

A. Barty (15) vs Y. Wang

Non prima delle 4:00 (ora italiana)

D. Evans (Q) vs R. Federer (3)

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

B. Haddad Maia vs A. Kerber (2)

M. Ebden vs R. Nadal (2)

Margaret Court Arena (dall'1:00, ora italiana)

A. Pavlyuchenkova vs K. Bertens (9)

K. Anderson (5) vs F. Tiafoe

J. Larsson vs C. Wozniacki (3)

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

A. de Minaur (27) vs H. Laaksonen (Q)

M. Sharapova (30) vs R. Peterson

Melbourne Arena (dall'1:00, ora italiana)

A. Kontaveit (20) vs A. Sasnovich

M. Cilic (6) vs M. McDonald

K. Boulter vs A. Sabalenka (11)

Non prima delle 7:00 (ora italiana)

R. Bautista Agut (22) vs J. Millman

1573 Arena (dall'1:00, ora italiana)

Z. Hives (WC) vs C. Garcia (19)

J. Thompson vs A. Seppi

G. Monfils (30) vs T. Fritz

Non prima delle 7:00 (ora italiana)

P. Kvitova (8) vs I. Begu

Court 3 (dall'1:00, ora italiana)

S. Tsitsipas (14) vs V. Troicki (Q)

A. Sharma (Q) vs M. Sakkari

D. Vekic (29) vs K. Birrell (WC)

Non prima delle 8:30 (ora italiana)

G. Dimitrov (20) vs P. Cuevas

Court 8 (dall'1:00, ora italiana)

M. Vondrousova vs P. Martic (31)

T. Berdych vs R. Haase

L. Tsurenko (24) vs A. Anisimova

D. Y. Nishioka vs K. Khachanov (10)

Court 13 (dall'1:00, ora italiana)

D. Kudla vs D. Schwartzman (18)

D. Collins vs S. Vickery

T. Fabbiano vs R. Opelka

Court 20 (dall'1:00, ora italiana)

S. Travaglia (Q) vs N. Basilashvili (19)

R. Albot vs F. Verdasco (26)

B. Bencic vs Y. Putintseva

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi australiani in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli Australian Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

