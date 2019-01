Order of play e programmazione tv del Day 4 degli Australian Open 2019

Il match del giorno

N. Djokovic (1) vs J. Tsonga (WC)

È un secondo turno perché Tsonga ha perso tutta la scorsa stagione per un infortunio al ginocchio che gli è costato l’operazione e la classifica ATP. Oggi il buon Jo è il 177 del mondo e partecipa allo Slam australiano grazie a una wild card. Parliamo, però, di un giocatore che a Melbourne è arrivato in finale nel 2008. L’avversario? Un certo Novak Djokovic (precedenti 16-6), oggi come allora. È stato il primo confronto ufficiale tra i due e il francese si è preso la rivincita due anni dopo ai quarti di finale al quinto set. Il numero 1 del mondo sa bene quali sono i rischi di un match da seguire con attenzione.

Gli italiani in campo

C. Giorgi (27) vs I. Swiatek (Q) - Primo match 1573 Arena

F. Fognini (12) vs L. Mayer - Terzo match 1573 Arena

Giorgi e Fognini sì, Cecchinato e Vanni no: Italia a metà nel Day 2

Order of play Day 4: giovedì 17 gennaio 2019

Rod Laver Arena (dall'1:00, ora italiana)

V. Kuzmova vs E. Svitolina (6)

S. Wawrinka vs M. Raonic (16)

S. Halep (1) vs S. Kenin

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

E. Bouchard vs S. Williams (16)

N. Djokovic (1) vs J. Tsonga (WC)

Margaret Court Arena (dall'1:00, ora italiana)

I. Karlovic vs K. Nishikori (8)

Non prima delle 3:00 (ora italiana)

N. Osaka (4) vs T. Zidansek

A. Cornet vs V. Williams

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

A. Zverev (4) vs J. Chardy

J. Konta vs G. Muguruza (18)

Melbourne Arena (dall'1:00, ora italiana)

M. Brengle vs Ka. Pliskova (7)

A. Potapova vs M. Keys (17)

H. Chung (24) vs P. Herbert

Non prima delle 8:00 (ora italiana)

A. Popyrin (WC) vs D. Thiem (7)

1573 Arena (dall'1:00, ora italiana)

C. Giorgi (27) vs I. Swiatek (Q)

E. Mertens (12) vs M. Gasparyan

F. Fognini (12) vs L. Mayer

T. Daniel vs D. Shapovalov (25)

Court 3 (dall'1:00, ora italiana)

B. Andreescu (Q) vs A. Sevastova (13)

B. Coric (11) vs M. Fucsovics

Non prima delle 6:00 (ora italiana)

A. Bolt (WC) vs G. Simon (29)

C. Suárez Navarro (23) vs D. Yastremska

Court 7 (dall'1:00, ora italiana)

Dopo due doppi:

D. Goffin (21) vs M. Copil

Court 8 (dall'1:00, ora italiana)

Q. Wang (21) vs A. Krunic

Non prima delle 2:30 (ora italiana)

P. Kohlschreiber (32) vs J. Sousa

R. Harrison vs D. Medvedev (15)

Court 13 (non prima delle 2:30, ora italiana)

I. Ivashka vs P. Carreno Busta (23)

L. Pouille (28) vs M. Marterer

Court 15 (dall'1:00, ora italiana)

Dopo un doppio:

L. Siegemund vs S. Hsieh (28)

S. Zhang vs Kr. Pliskova

Court 20 (dall'1:00, ora italiana)

Dopo un doppio:

T. Bacsinszky vs N. Vikhlyantseva (Q)

E. Donskoy vs F. Krajinovic

