Order of play e programmazione tv del Day 5 degli Australian Open 2019

Il match del giorno

A. de Minaur (27) vs R. Nadal (2)

La Rod Laver Arena apre il programma serale (in Italia saranno circa le 9) con un match ad alto contenuto spettacolare. Rafa Nadal, testa di serie numero 2 e campione nel 2009 agli Australian Open, affronta l’idolo di casa Alex de Minaur, fresco di vittoria a Sydney (contro il nostro Seppi) e astro nascente del tennis mondiale. Il 19enne, finalista alle Next Gen di Milano lo scorso novembre, non è mai approdato agli ottavi in uno Slam: farlo davanti al pubblico amico sarebbe il massimo, ma il mancino di Manacor tenterà di respingere il nuovo che avanza con tutte le sue armi.

Gli italiani in campo

F. Tiafoe vs A. Seppi - Secondo match Court 3

G. Dimitrov (20) vs T. Fabbiano - Terzo match Melbourne Arena

Video - Australian Open: Seppi-Thompson 6-3 6-4 6-4, gli highlights 02:58

Order of play Day 5: venerdì 18 gennaio 2019

Rod Laver Arena (dall'1:00, ora italiana)

A. Barty (15) vs M. Sakkari

Non prima delle 3:00 (ora italiana)

T. Fritz vs R. Federer (3)

Non prima delle 5:30 (ora italiana)

M. Sharapova (30) vs C. Wozniacki (3)

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

K. Birrell (WC) vs A. Kerber (2)

Margaret Court Arena (dall'1:00, ora italiana)

S. Tsitsipas (14) vs N. Basilashvili (19)

Non prima delle 3:00 (ora italiana)

A. Anisimova vs A. Sabalenka (11)

S. Stephens (5) vs P. Martic (31)

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

D. Collins vs C. Garcia (19)

M. Cilic (6) vs F. Verdasco (26)

Melbourne Arena (dall'1:00, ora italiana)

T. Berdych vs D. Schwartzman (18)

Non prima delle 3:00 (ora italiana)

A. Sasnovich vs A. Pavlyuchenkova

Non prima delle 7:00 (ora italiana)

P. Kvitova (8) vs B. Bencic

1573 Arena (dall'1:00, ora italiana)

Dopo due doppi:

R. Bautista Agut (22) vs K. Khachanov (10)

Court 3 (dall'1:00, ora italiana)

Dopo un doppio:

