Order of play e programmazione tv del Day 6 degli Australian Open 2019

Il match del giorno

N. Djokovic (1) v D. Shapovalov (25)

Un altro avversario ostico per il numero 1 Novak Djokovic contro lo scalpitante Denis Shapovalov, il più amato dei Next Gen per il suo bellissimo rovescio mancino a una mano. Nole non ha ancora affrontato in carriera il diciannovenne canadese che a Melbourne, oltre al talento innato, sta mettendo in campo anche una migliore gestione fisica. Djokovic-Shapovalov non inizierà prima delle 2:30 (ore italiane) sul campo della Rod Laver Arena.

Gli italiani in campo

F. Fognini (12) v P. Carreno Busta (23) - Terzo match 1573 Arena

C. Giorgi (27) v Ka. Pliskova (7) - Ultimo match Rod Laver Arena

Video - Giorgi: "Mi sento bene su questi campi, l'ambizione è giocare più partite possibili" 00:41

Order of play Day 6: sabato 19 gennaio 2019

Rod Laver Arena (dall'1:00, ora italiana)

S. Zhang v E. Svitolina (6)

Non prima delle 3:00 (ora italiana)

D. Yastremska v S. Williams (16)

Non prima delle 5:30 (ora italiana)

N. Djokovic (1) v D. Shapovalov (25)

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

A. Zverev (3) v A. Bolt

C. Giorgi (27) v Ka. Pliskova (7)

Margaret Court Arena (dall'1:00, ora italiana)

N. Osaka (4) v S. Hsieh (28)

Non prima delle 3:00 (ora italiana)

J. Sousa v K. Nishikori (8)

E. Mertens (12) v M. Keys (17)

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

S. Halep (1) v V. Williams

L. Pouille (28) v A. Popyrin

Melbourne Arena (dall'1:00, ora italiana)

Doppio Leggende

Non prima delle 3:00 (ora italiana)

D. Goffin (21) v D. Medvedev (15)

P. Herbert v M. Raonic (16)

Non prima delle 7:00 (ora italiana)

T. Bacsinszky v G. Muguruza (18)

1573 Arena (dall'1:00, ora italiana)

Doppio leggende

Non prima delle 3:00 (ora italiana)

Q. Wang (21) v A. Sevastova (13)

F. Fognini (12) v P. Carreno Busta (23)

B. Coric (11) v F. Krajinovic

