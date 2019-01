Order of play e programmazione tv del Day 7 degli Australian Open 2019

Il match del giorno

S. Tsitsipas (14) v R. Federer (3) - Alle ore 9:00

Certo che Nadal-Berdych è un grande classico e che il ceco, nell'ultimo precedente australiano, ha vinto in 3 set (quarti di finale 2015), però il match tra Roger Federer e lo scalpitante ventenne Stefanos Tsitsipas è di quelli imperdibili, e senza precedenti, per questioni generazionali. Sarà il greco, che ha già giocato due finali contro Nadal e vinto le Next Gen Finals di Milano, a raccogliere la pesantisima eredità tennistica di Roger?

Order of play Day 7: domenica 20 gennaio 2019

Rod Laver Arena (dall'1:00, ora italiana)

P. Kvitova (8) v A. Anisimova

Non prima delle 3:00 (ora italiana)

A. Barty (15) v Maria Sharapova (30)

Non prima delle 5:30 (ora italiana)

T. Berdych v R. Nadal (2)

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

S. Tsitsipas (14) v R. Federer (3)

S. Stephens (5) v A. Pavlyuchenkova

Margaret Court Arena (dalle 5:00, ora italiana)

D. Collins v A. Kerber (2)

Non prima delle 7:00 (ora italiana)

M. Cilic (6) v R. Bautista Agut (22)

Melbourne Arena (dalle 3:00, ora italiana)

F. Tiafoe v G. Dimitrov (20)

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi australiani in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli Australian Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

