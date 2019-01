Order of play e programmazione tv del Day 8 degli Australian Open 2019

Il match del giorno

S. Halep (1) v S. Williams (16) - Alle ore 9:00

Alle ore 9 italiane la Rod Laver Arena ospita un match che potrebbe decidere il torneo femminile. Da una parte Serena Williams, dall’altra parte della rete Simona Halep. I precedenti vedono la numero 1 del mondo nettamente sotto con un solo successo su nove, alle WTA Finals del 2014. Per il resto l’americana si è sempre imposta (sei volte sul cemento, una su terra e una su erba) con due vittorie su due nei major, nel primo incrocio (a Wimbledon 2011) e nell’ultimo (agli US Open 2016). Serena, sulla strada del mito, cerca il fatidico 24esimo Slam di Margaret Court e il primo scoglio nella seconda settimana è la finalista della passata edizione.

Order of play Day 8: lunedì 21 gennaio 2019

Rod Laver Arena (non prima delle 2:00, ora italiana)

N. Osaka (4) v A. Sevastova (13)

A. Zverev (4) v M. Raonic (16)

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

S. Halep (1) v S. Williams (16)

N. Djokovic (1) v D. Medvedev (15)

Margaret Court Arena (dall'1:00, ora italiana)

M. Keys (17) v E. Svitolina (6)

Non prima delle 6:00 (ora italiana)

G. Muguruza (18) v Ka. Pliskova (7)

Non prima delle 8:00 (ora italiana)

P. Carreno Busta (23) v K. Nishikori (8)

Melbourne Arena (non prima delle 7:00, ora italiana)

B. Coric (11) v L. Pouille (28)

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi australiani in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli Australian Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

