Order of play e programmazione tv del Day 9 degli Australian Open 2019

Il match del giorno

F. Tiafoe vs R. Nadal (2) - Dopo le 9:00

È il match di chiusura sulla Rod Laver ed è anche quello che, potenzialmente, promette il maggiore spettacolo. Tiafoe ha raggiunto i suoi primi quarti Slam prendendosi scalpi importanti come quelli di Kevin Anderson e Grigor Dimitrov, oltre che essere il giustiziere di Andreas Seppi. Dall'altra parte della rete, però, c'è Rafa Nadal, che per quanto visto fin qui è il favorito numero 1 per la vittoria finale. Lo spagnolo non ha concesso nemmeno un set, regalando una dimostrazione di forza dietro l'altra. All'esuberante Tiafoe il compito di provare a invertire questa tendenza. Sarà il primo incontro tra i due nel circuito.

Video - Carreño Busta perde la testa: assurdo errore dell'arbitro nel super tie-break con Nishikori 02:12

Order of play Day 9: martedì 22 gennaio 2019

Rod Laver Arena (non prima delle 2:30, ora italiana)

R. Bautista Agut (22) vs S. Tsitsipas (14)

Non prima delle 4:30 (ora italiana)

A. Pavlyuchenkova vs D. Collins

Non prima delle 9:00 (ora italiana)

P. Kvitova (8) vs A. Barty (15)

F. Tiafoe vs R. Nadal (2)

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi australiani in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli Australian Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

Guarda questo evento su Eurosport Player!