Osaka padrona! La Svitolina si arrende ancora ai quarti, Naomi vola in semifinale

La sensazione alla vigilia era chiara: se avesse giocato il tennis visto nel finale di partita sia con Hsieh che con Sevastova, per Elina Svitolina ci sarebbe stato poco da fare. Così è stato e così, alla fine, c’è anche poco da raccontare. Vince – anzi, stravince – Naomi Osaka, che gioca la prima partita solida dall’inizio alla fine del suo torneo, spazzando così via in maniera piuttosto rapida le velleità della Svitolina.

Un 6-4, 6-1 in cui la Osaka ha sempre dato la sensazione di essere in controllo del match; una partita dove i colpi usciti dal piatto corte della campionessa in carica dell’ultimo US Open si sono spesso rivelati dei vincenti.

E così c’è stato davvero poco da fare per la Svitolina, che per la quarta volta in carriera si è dovuta arrendere al suo tabù: ovvero i quarti di finale di un torneo dello slam.

Un equilibrio in campo che non c’è stato quasi mai; se non nel punteggio nel corso del primo set, quando comunque la Osaka ha sprecato buone opportunità per chiudere già prima del 3° break consecutivo alla sua avversaria nel decimo gioco.

Poi il secondo parziale è andato via ancor più liscio per la nipponica, che ha anche approfittato delle apparenti non perfette condizioni della Svitolina, che sotto 6-3, 3-0 ha chiesto l’intervento nel fisioterapista per farsi maneggiare la zona della cervicale.

A nulla è servito lo stop. Osaka è andata dritta fino al traguardo, confermando così l’incredibile statistica di 57 partite vinte consecutivamente dopo aver vinto il primo set (58 con questa).

La giapponese centra così il pass per la semifinale, ma soprattutto anche la posizione di virtuale nuova n°1 della classifica WTA. Una lotta a tre che sarà risolta tra lei, Petra Kvitova e Karolina Pliskova. A patto che la seconda delle due tenniste ceche, sappia superare oggi l’ostacolo più grande: Serena Williams. Un match dalla quale uscirà proprio l’avversaria di Naomi Osaka nella semifinale di giovedì.