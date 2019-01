Poche sorprese tra le donne: avanti Wozniacki, Stephens, Kvitova e Kerber, out Bertens

Procede a velocità di crociera il torneo femminile in quel di Melbourne. Nel day 3 degli Australian Open non ci sono grandi sorprese, con le principali favorite del seeding tutte vittoriose in due rapidi set. Dalla Wozniacki detentrice del titolo ad Angelique Kerber, impegnata in serata alla Rod Laver Arena, passando per Caroline Garcia, Sloane Stephens e Petra Kvitova. L'unica a cadere tra le top 10 è Kiki Bertens.

Nona vittoria consecutiva per Caroline Wozniacki allo Slam down under. Dopo l'esordio in scioltezza contro Van Uytvanck, la campionessa in carica doma anche la svedese Johanna Larsson, numero 77 del mondo infliggendole un 6-1 6-3 senza storia in poco più di un'ora di gioco. Piuttosto solida al servizio la danese contro una fallosa Larsson. Per Caroline si profila all'orizzonte una tra Maria Sharapova e Rebecca Peterson. Stesso identico per Petra Kvitova, protagonista del match di chiusura alla 1573 Arena contro la romena Irina Begu. La ceca, vincitrice a Sydney la scorsa settimana, torna al terzo turno a Melbourne dopo 4 anni. Affronterà la svizzera Belinda Bencic.

Successo netto anche per Sloane Stephens, impegnata con l'ungherese Timea Babos. Finisce 6-3 6-1 per l'americana, complice un'avversaria molto fallosa (44 gratuiti) e disastrosa quando la prima di servizio non entra. La prossima avversaria di Stephens si chiama Petra Martic. Angelique Kerber fa il paio con la netta vittoria dell'esordio e si sbarazza anche della brasiliana Haddad Maia, battuta per 6-2 6-3. La numero 2 del seeding sfiderà l'australiana Kimberly Birrell.

Vince anche Caroline Garcia (6-3 6-3 alla Hives), mentre saluta Kiki Bertens. L'olandese, numero 9 del torneo, si arrende alla russa Anastasia Pavlyuchenkova subendo la rimonta dopo aver vinto il primo set. Finisce 3-6 6-3 6-3.