Pouille firma la sua impresa: prima semifinale slam, battuto Raonic

Non aveva mai vinto nemmeno una partita agli Australian Open e ora è in semifinale. Per Lucas Pouille è la giornata delle prime volte perché non si era mai spinto così avanti negli Slam e non aveva mai battuto Milos Raonic (tre match, altrettanti ko e sette set persi su sette).

Il tennis, però, offre sempre un’altra occasione e quella che potrebbe essere una svolta per la carriera del francese passa attraverso una prestazione sontuosa. Perfetto in risposta, condizione essenziale per avere concrete possibilità contro un bombardiere come il canadese, il numero 31 del mondo rimonta dal 2-5 iniziale e conquista il primo tie-break.

Video - Pouille scavalca il gigante Raonic con un pallonetto di rovescio delizioso 00:42

Raonic sembra un po’ scarico e Ivanisevic segue sconsolato in tribuna gli sviluppi del secondo set che ha un solo padrone con il break nel quarto gioco e il conseguente 6-3. Nel terzo parziale, Pouille ha la chance di chiudere il match in anticipo nel settimo e nel nono gioco con quattro palle-break, ma Raonic resiste e combatte vincendo con autorevolezza il nuovo tie-break per 7 punti a 2.

Video - Australian Open: Pouille-Raonic 7-6 6-3 6-7 6-4, gli highlights 03:03

Nel quarto set Pouille ha uno spiraglio nel secondo gioco, ma tiene sempre la testa avanti, rapido e leggero, coronando la sua impresa con il punteggio di 7-6(4) 6-3 6-7(2) 6-4 in tre ore e quattro minuti. Per l’allievo di Amelie Mauresmo contro Djokovic (Nishikori permettendo) sarà molto complicato ma la gioia è già incontenibile essendo il primo giocatore francese a raggiungere la semifinale a Melbourne dai tempi di Tsonga nel 2010, il sesto transalpino a farcela nei major nel nuovo millennio.