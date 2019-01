Roger Federer dosa le energie e regola Evans in tre set

Seguono aggiornamenti...

Roger Federer non tradisce nonostante le incognite del primo test in versione diurna: i rischi legati a caldo e umidità, decisamente superiori sulla Rod Laver Arena rispetto all’esordio con Istomin, vengono scongiurati da una prestazione attenta, ma non scintillante, dello svizzero. A differenza del primo turno cambiava, infatti, anche il valore dell’avversario e il detentore delle ultime due edizioni attraversa dieci minuti da brivido alla fine del secondo set.

Video - Australian Open: Federer-Evans 7-6 7-6 6-3, gli highlights 03:06

Avanti di un parziale e di un break, infatti, la testa di serie numero 3 non concretizza due set-point sul 5-3 e subisce il contro-break nel game successivo. Evans s’illude e trascina al secondo tie-break Federer che, però, non trema restando sempre avanti nel punteggio. Sull’onda lunga lo svizzero strappa la battuta all’inglese nel quarto gioco del set conclusivo per restare in campo due ore e mezza: il verdetto è 7-6(5) 7-6(3) 6-3 e al terzo turno il vincitore di 20 Slam sfiderà l'americano Fritz che si è sbarazzato dell'inaffidabile Gael Monfils.

Video - Federer avanti tutta: scambio durissimo e passante sulla riga 00:48