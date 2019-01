Sascha Zverev avanti in scioltezza, al secondo turno anche Nishikori e Wawrinka; out Kyrgios

Seconda giornata di partite a Melbourne. Nel programma della parte alta del tabellone, inaugurato dalla vittoria di Fognini su Munar, spicca la vittoria in scioltezza in Sascha Zverev. Il numero 3 del tabellone non ha problemi a liberarsi dello sloveno Aljaz Bedene, numero 67 del seeding. Per il tedesco, mai oltre il terzo turno agli Australian Open, una prestazione piuttosto solida e chiusa col punteggio di 6-1 6-1 6-4. Al prossimo turno Zverev troverà Chardy, vincitore del derby francese contro Humbert.

Rischia grosso, invece, Kei Nishikori. Sul Margaret Court, il giapponese perde i primi due set contro il polacco Kamil Majchrzak, numero 176 del mondo proveniente dalle qualificazioni. La reazione del nipponico e i problemi fisici dell’avversario rovesciano il match, che si conclude col ritiro di Majchrzak al set decisivo. Finisce 3-6 6-7 6-0 6-2 3-0 per Nishikori che al secondo turno sfiderà Ivo Karlovic, 39 ace nella partita dei tiebreak (tanto per cambiare) contro l’ungherese Hurkacz.

Negli altri match, domina David Goffin, che lascia solo 4 game (6-0 6-2 6-2) al malcapitato cileno Christian Garin. Fatica molto Hyeon Chung, semifinalista lo scorso anno. Sotto di due set con l’americano Klahn, il sudoreano rimonta e la vince al quinto (6-7 6-7 6-3 6-2 6-4) dopo 3 ore e 41 minuti di match. Giornata positiva per due dei più brillanti rappresentanti della next-gen, Borna Coric e Denis Shapovalov, che vincono entrambi in tre set. Il primo contro Darcis (6-1 6-1 6-4), il secondo contro Andujar (6-2 6-3 7-6).

Nella sera australiana Ernests Gulbis vince il primo set con Stan Wawrinka ma si fa male e lascia via libera allo svizzero. Il campione del 2014 troverà Milos Raonic. Il canadese la spunta su Nick Kyrgios in uno dei match potenzialmente più interessanti del primo turno, vincendo per 6-4 7-6 6-4.