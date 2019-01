Sascha Zverev avanti in scioltezza, Nishikori rischia e sfrutta il ritiro di Majchrzak

Seconda giornata di partite a Melbourne. Nel programma della parte alta del tabellone, inaugurato dalla vittoria di Fognini su Munar, spicca la vittoria in scioltezza in Sascha Zverev. Il numero 3 del tabellone non ha problemi a liberarsi dello sloveno Aljaz Bedene, numero 67 del seeding. Per il tedesco, mai oltre il terzo turno agli Australian Open, una prestazione piuttosto solida e chiusa col punteggio di 6-1 6-1 6-4. Al prossimo turno Zverev troverà il vincitore del derby francese tra Chardy e Humbert.

Video - Australian Open: Zverev-Bedene 6-4 6-1 6-4, gli highlights 03:02

Rischia grosso, invece, Kei Nishikori. Sul Margaret Court, il giapponese perde i primi due set contro il polacco Kamil Majchrzak, numero 176 del mondo proveniente dalle qualificazioni. La reazione del nipponico e i problemi fisici dell’avversario rovesciano il match, che si conclude col ritiro di Majchrzak al set decisivo. Finisce 3-6 6-7 6-0 6-2 3-0 per Nishikori che al secondo turno sfiderà Ivo Karlovic, 39 ace nella partita dei tiebreak (tanto per cambiare) contro l’ungherese Hurkacz.

Video - Australian Open: Nishikori-Majchrzak 3-6 6-7 6-0 6-2 3-0 e rit., gli highlights 02:50

Negli altri match, domina David Goffin, che lascia solo 4 game (6-0 6-2 6-2) al malcapitato cileno Christian Garin. Fatica molto Hyeon Chung, semifinalista lo scorso anno. Sotto di due set con l’americano Klahn, il sudoreano rimonta e la vince al quinto (6-7 6-7 6-3 6-2 6-4) dopo 3 ore e 41 minuti di match. Giornata positiva per due dei più brillanti rappresentanti della next-gen, Borna Coric e Denis Shapovalov, che vincono entrambi in tre set. Il primo contro Darcis (6-1 6-1 6-4), il secondo contro Andujar (6-2 6-3 7-6). Nella sera australiana Ernests Gulbis vince il primo set con Stan Wawrinka ma si fa male e lascia via libera allo svizzero, campione qui nel 2014.