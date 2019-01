Seppi, illusione e rimpianti: sfumano gli ottavi di finale, eliminato anche Fabbiano

Doveva essere l’ottavo dei sogni, invece è stato una grande delusione. Se Thomas Fabbiano perde con Grigor Dimitrov secondo copione (ma non senza lottare), Andreas Seppi si lascia sfuggire un’importante chance contro il meno quotato Tiafoe.

Il giovane americano non aveva mai raggiunto la seconda settimana in uno Slam e la sua esultanza, contraddistinta da un pianto di gioia, la dice lunga sulla portata dell’impresa. L’altoatesino, infatti, aveva tutte le caratteristiche per mandare fuori giri lo statunitense e una regolarità da fondo che doveva essere la chiave del match. Così è sembrato nel primo parziale dove Seppi ha fatto valere questa differenza nel tie-break condotto perfettamente e chiuso per 7 punti a 3.

Video - Solita battaglia per Seppi, ma questa volta vince Tiafoe al quinto set: gli highlights 03:16

Ben presto, però, la sfida è diventata un saliscendi con il tennista di Caldaro in affanno sul servizio slice di Tiafoe, per lui di difficile lettura. Nel terzo set l’azzurro è stato capace di riportare il match sui suoi binari e, dopo aver sprecato due set-point, ha chiuso per 6-4. A inizio quarto la nuova doccia fredda con il 20enne numero 39 del mondo capace di alzare i ritmi e di mettere in crisi il piano tattico di Seppi che non è più riuscito ad arginare la sua potenza.

Video - Cosa vi siete persi stanotte: Federer in scioltezza, fuori la campionessa in carica Wozniacki 02:37

L’americano, bravo a prendersi dei rischi fino alla fine, non ha più tremato e ha così coronato la sua giornata perfetta con merito. Di contro a Seppi resta l’amaro in bocca per essere stato avanti nel punteggio e per essersi ritrovato a corto di energie nel momento cruciale. Forse la finale di Sydney di pochi giorni fa ha presentato il conto, ma resta il cruccio di non aver raggiunto gli ottavi nella “sua” Melbourne per la quinta volta. La missione era possibile.

Video - Australian Open: Dimitrov-Fabbiano 7-6 6-4 6-4, gli highlights 03:02

Saluta dunque anche Thomas Fabbiano a cui è stato fatale il primo tie-break, rotto sull’equilibrio del 5-5. Dimitrov, testa di serie numero 20 e semifinalista nell’epica partita con Nadal persa nel 2017, si è imposto per la sua superiorità tecnica e fisica, nonostante un contro-break subito nel secondo set, con il finale di 7-6(5) 6-4 6-4 in due ore e 7 minuti. Il pugliese merita comunque applausi per il suo match e soprattutto per il suo torneo.