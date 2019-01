Seppi in Australia è una garanzia: al 3° turno affronterà Tiafoe. Travaglia esce a testa altissima

Il profumo d’Australia fa splendere Andreas Seppi. La vittoria su Thompson è autorevole come quelle prove in cui chi deve far valere i gradi di favorito fa tutto giusto. L’altoatesino, che nel 2015 fece sobbalzare il mondo tennistico per quell’impresa indimenticabile contro un certo Roger Federer, a Melbourne gioca come nel giardino di casa: il 6-3 6-4 6-4 finale dopo neanche due ore di gioco parla chiaro.

Così, dopo la pratica Johnson, anche l’australiano Thompson, numero 72 del ranking ATP, viene silurato in scioltezza. Seppi, che vanta gli ottavi di finale in ben quattro edizioni del torneo, sogna anche se la sua proverbiale umiltà gli impedirà di fare voli pindarici: al terzo turno, infatti, non c’è Kevin Anderson come da copione ma Tiafoe che ha eliminato a sorpresa il finalista di Wimbledon in quattro set (4-6 6-4 6-4 7-5).

Ha lottato Stefano Travaglia, ha accarezzato l’idea di disputare un terzo turno slam per la prima volta in carriera e ha lasciato sul campo tutto. L’azzurro, numero 137 ATP, è stato sconfitto con il punteggio di 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3 in 2 ore e 57 minuti di partita dal georgiano Basilashvili, numero 20 del mondo e ben più quotato dell’azzurro alla vigilia. Sotto due set a uno, il tennista di Tbilisi ha alzato il livello giocando a tutto braccio: il prossimo ostacolo per lui sarà Tsitsipas mentre il nostro Travaglia esce con l’onore delle armi.