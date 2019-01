Stefanos Tsitsipas game set and future: dopo Federer c'è la montagna Nadal

Ci sono due debuttanti delle semifinali slam a sfidare i giganti del tennis. Uno è Lucas Pouille che è francese, compirà venticinque anni a febbraio, s’è allenato nella off-season con Amelie Mauresmo e, udite udite, non aveva mai vinto un match agli Australian Open. Pouille non è certo uno sconosciuto perché nel 2016 ha disputato i quarti di finale sia a Wimbledon, battendo prima Del Potro, che agli US Open con lo scalpo di Nadal. L’anno dopo ha vinto la Coppa Davis con la Francia, lo scorso marzo è entrato in top-ten e oggi è un giocatore che si distingue per il footwork e l’uscente qualità dei passanti in corsa. Chiedere a Raonic e passare a Djokovic con poch(issim)e chance di ripetersi.

Da piccolo, senza “radici sportive” in famiglia, la mamma finlandese lo iscrisse a un circolo appena aperto a cento metri dalla sua casa di Loon-Plage, vicino a Dunkerque. Stefanos Tsitsipas è invece un figlio d’arte perché la madre, Julia Salnikova, è un’ex-tennista sovietica che ad Atene, nel 1994, vinse il suo ultimo torneo e fece innamorare papà Apostolos. Lui che quel giorno fremeva per il tennis e la bella russa, e oggi è l’allenatore del figlio che ha battuto Roger Federer.

" Come ogni ragazzo con un certo gusto, Stefanos ama Roger Federer e a lui s’ispira, a partire dal rovescio a una mano. (Julia Salnikova, sua madre) "

Stefanos cuore di mamma che nel 2015 parlò così: "Il suo è un tennis fatto di attacchi continui e non lesina serve and volley dal momento che, essendo alto 194 centimetri, la difesa non è il suo punto forte. È comunque un giocatore bello da vedere, non solo per me che sono sua madre, con un tennis piuttosto vario e una grande attitudine mentale. Stefanos ha infatti un record molto positivo nei tie-break e una serie di partite vinte dopo aver annullato match-point".

Video - Pennetta: “Tsitsipas è uno di quelli che farà la storia del tennis, ma adesso è presto” 01:33

Il padre di Tsitsipas è greco come Costas Sampras, nonno di Pete, e Nick Philippousis ex-calciatore, papà e coach di Mark. Pensando anche a Kyrgios o Kokkinakis, nati in Australia da immigrati greci, Stefanos è di questi l’unico a battere bandiera ellenica, però c’è anche tanta Italia nel suo destino. A quindici anni ha frequentato il TC Galatina, a diciotto ha vinto il Trofeo Bonfiglio e due dopo, sempre a Milano, le Next Gen Finals. Inoltre tifa per il Genoa: sarà perché c’è il mare e lui è un ventenne appassionato di viaggi, fotografia, e i suoi video My new travel vlog sono già piuttosto celebri.

Wimbledon 2018: Stefanos Tsitsipas esulta dopo una splendida volée in tuffo giocata contro Jared Donaldson Getty Images

Stefanos è single, il suo amico speciale si chiama Marcos Baghdatis e leggenda vuole che nel 2006, seguendo lo storico match del cipriota contro Agassi agli US Open, Tsitsipas abbia deciso di fare il tennista. Aveva otto anni e già sognava a occhi aperti visto che domani calcherà il campo della Rod Laver Arena, per la prima volta in semifinale di uno slam, contro Rafael Nadal. Prima qualche nota di stile: se Pouille, col berretto all’indietro, le t-shirt accese e il suo passo svelto sembra sbucato dagli anni Novanta, il nostro Stefanos, di corsa a rete con la fascia e i capelli lunghi, anche da più lontano nel tempo che oggi - da Sampras a Federer, da Federer a Tsitsipas, da Wimbledon 2001 a Melbourne 2019 - segna la sua linea di successione.

" Tsitsipas-Federer è stata una partita generazionale e Stefanos è stato il più bravo. (Flavia Pennetta) "

" Tsitsipas mi ha davvero impressionato: ha solo vent'anni e ha già battuto Federer che è il più forte di tutti i tempi. (Novak Djokovic) "

" Per noi giocatrici, la vittoria di Tsitsipas contro Federer sarà sempre una grande fonte d'ispirazione (Naomi Osaka) "

Tsitsipas ci dà il benvenuto nel futuro del tennis con un gusto vintage e anche un po’ hipster se, sbirciando sui social, lo vediamo coi baffetti in bianco e nero, di profilo greco in paltò cammello. Ma torniamo al tennis (che è meglio): Stefanos ha già battuto sul rosso certi specialisti come Schwartzman, Ramos e Carreno Busta. È stato il più giovane giocatore nella storia a eliminare in successione quattro top ten dallo stesso torneo: Thiem, Djokovic, Zverev e Kevin Anderson alla Rogers Cup. Ha traversato un ponte aereo da Halle a Wimbledon con la volée in tuffo e oggi, smaltite certe scorie del circuito giovanile - ha scolpito il suo primo capolavoro tennistico battendo Federer, simbolo di uno storico confronto generazionale.

Melbourne 2019: uno dei momenti simbolo degli Australian Open sarà il successo del ventenne Stefanos Tsitsipas contro il due volte campione in carica Roger FedererPA Sport

Nel suo canone greco ci sono il dritto inside out e il rovescio coperto, ma soprattutto il serve and volley (con la benedizione di McEnroe), l’attacco a rete e un bel servizio sfoderato, come i veterani, nei momenti più importanti del match. C’era una prova del nove da superare, dopo Federer, ed è stato brillante con Bautista Agut: ora c’è l’impresa più grande che è scalare la montagna Nadal. Rafa lo spingerà fuori dal campo, gli slaccerà le scarpe col servizio, gli tirerà dei top-spin velenosi sul dritto, non lo farà mai colpire alla stessa maniera. Se poi potrà scendere a rete, sarà esposto al fuoco dei passanti.

Eppure Tsitsipas ha già disputato due finali con Nadal e se a Barcellona, sul rosso, ammise di non averci capito niente (vinse 3 game), a Toronto invece, su questa superficie, dice di aver appreso la lezione, certo di poter far meglio d’un già apprezzabile 6-2 7-6. Peccato che tre su cinque sia un altro maledetto campo di gioco e che le chance di replicare l’exploit con Federer siano, ammettiamo, piuttosto rade. Di fatto con o senza i tre padroni del tennis, forse non oggi ma presto - come direbbe il commissario Charitos - questo ragazzo è indiziato di successo.

Video - Federer abdica: gli highlights dell’impresa di Tsitsipas contro il sei volte campione 03:06