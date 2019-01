Stefanos Tsitsipas ha scelto il suo futuro: battere Federer per diventare un campione

Stefanos Tsitsipas è nato ad Atene il 12 agosto 1998 e da lì ha ammirato spesso gli dei del tennis sulla cima dell’olimpo. Ha visto i trionfi di Nadal al Roland Garros, le imprese di Djokovic a ogni latitudine, i successi del suo idolo Roger Federer. Sognava un giorno di poterli avvicinare dall’altra parte della rete e con Rafa ha giocato due finali, con Djokovic ha già vinto a Toronto, con Federer s’è scelto un futuro da campione.

Così come il giovane Roger aveva battuto il “suo” Pete Sampras a Wimbledon - spodestato dopo cinque anni dallo scranno dell’All England Club - Stefanos Tsitsipas elimina il campione che ha vinto agli Australian Open il suo ventesimo slam: venti come gli anni di chi gli impone la prima sconfitta dal 2016. Quella volta a Wimbledon segnò una netta linea di successione. Oggi chissà.

Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Australian Open 2019Getty Images

Due anni fa l’abbiamo conosciuto di persona alle Next Gen Series. Era il giorno riservato alla stampa e lui, scherzando sul suo ruolo di riserva delle "Finals giovanili", si mise a intervistare i colleghi prodigi nel rooftop di un hotel del centro. La volta dopo, quando aveva già aveva vinto il suo primo torneo a Stoccolma e conteso due finali a Nadal, Stefanos Tsitsipas ha sollevato a Milano il trofeo della meglio gioventù.

Non c’erano né Zverev, che ha iniziato qualche tempo prima a frequentare il gotha del tennis, né Denis Shapovalov, che s’è preso fino a ieri tutti i riflettori riservati alla Next Gen. Protetto da questi e altri scivolosi elementi di disturbo, Stefanos Tsitsipas ha temprato i suoi colpi netti nella palestra di papà Apostolos, baciato dal cielo dell’olimpo che gli ha offerto un fisico moderno, il polso elegante e specialmente il dono del rovescio a una mano.

Video - Che spettacolo Tsitsipas! Il greco vince il punto con un passante in corsa da applausi 00:26

Classe 1998 di padre greco e mamma russa, dandoci il benvenuto nel futuro del tennis, Tsitsipas ha già battuto su terra certi specialisti come Schwartzman, Ramos e Carreno Busta. È stato il più giovane giocatore nella storia a eliminare in successione quattro top ten dallo stesso torneo: Thiem, Djokovic, Zverev e Kevin Anderson alla Rogers Cup. Ha traversato un ponte aereo da Halle a Wimbledon con la volée in tuffo. Oggi, smaltite le scorie del circuito giovanile - ha scolpito nel marmo come un fidia il suo primo capolavoro tennistico, simbolo di uno storico confronto generazionale.

Nel canone greco dell’allievo Tsitsipas ci sono il dritto inside out, il rovescio coperto, il serve and volley, l’attacco a rete, la gestione dello scambio da fondo, la battuta. Non gli mancano certe irriverenze, come lo smash in salto di Sampras o la risposta bloccata alla Stich, ma nemmeno le migliori soluzioni di metodo protette dallo scudo del servizio nei momenti più focali del match. Al netto della giornata storta di Federer, che non ha mai trovato la misura del dritto, Tsitsipas ha giocato soluzioni velocissime, ha sventagliato i colpi fra le righe, ha cancellato 12 palle break trasformandone una capitale, ha vinto una battaglia delle termopili con la sua schiera di opliti sugli spalti contro il tifo universale per Federer. Chissà quanto ne coglierà ora che esulta posato alla sua racchetta, Stefanos Tsitsipas l’uomo più felice della terra all’ombra del monte olimpo.