Tennis, Australian Open: 5 azzurre al via nelle qualificazioni

Ci sono anche 5 giocatrici tenniste italiane in gara (record) nelle qualificazioni femminili, al via martedì, degli Australian Open, primo Slam del 2019, in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Si tratta di Anastasia Grymalska, Martina Di Giuseppe, Jasmine Paolini, Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan.

