Tennis Italia: fuori Berrettini e Cecchinato, Seppi e Fognini sono sempre i nostri alfieri

Il primo turno del primo slam già ci consegna un responso: sarà ancora nelle corde di Fabio Fognini la grande attesa del tennis italiano e chissà se Andreas Seppi, che qui a Melbourne ha battuto pure Federer, potrà donarci un'altra impresa Down Under. Per intanto, l’estate australe squaglia Marco Cecchinato e mette in ghiaccio Matteo Berrettini, ma spieghiamoci meglio.

Il debutto di Matteo Berrettini si presentava molto ostico è così è stato contro Stefanos Tsitsipas, enfant prodige del tennis mondiale. Dal suo canto - romano classe 1996, campione l’anno scorso del 250 di Gstaad - Berrettini ha giocato una buona partita, vinto il primo set al tie-break e tenuto un alto ritmo di gioco fino al tie-break del quarto. Per il futuro prossimo, Matteo dovrà migliorare il terzo turno del Roland Garros come personale slam allenando (moltissimo) la risposta. Per quello anteriore, il fisico e l’anagrafe sono dalla sua perché gli dei del tennis, Djokovic Federer e Nadal, ahimè non saranno eterni… E il gioco si farà sempre più dalla parte dei big server e gran colpitori: vedi le recenti finali slam di Raonic o Kevin Anderson.

Il caso di Marco Cecchinato è molto diverso e lui sì che a Melbourne ha fatto un passo indietro. A dire il vero non supera il primo turno di uno slam da Wimbledon, però stavolta, avanti due set e con match-point contro Krajinovic, la partita andava chiusa e mica persa al quinto. Ciò detto, se a meno di un anno dall’impresa di Parigi non si può ancora “svalutare” la semifinale del Roland Garros (battendo Djokovic), certo è vero che un simile exploit sul veloce sarà molto difficilmente replicabile. La risposta è così semplice e un po’ desueta: Cecchinato è un terraiolo che, con quelle sue magnifiche variazioni sul tema (le palle corte, i lob, la volée), semina bene sui campi rossi e radiosi del vecchio continente, ma non trova suolo fertile sul cemento e figuriamoci indoor. Tante le premesse e solo che, con questo suo best ranking da numero 18 ATP, una situazione come oggi era da gestire proprio meglio.

Diversa la condizione di Luca Vanni, che a 33 anni ha fatto sudare un giocatore del calibro di Carreno strappandogli i primi due set: nel suo caso nessun rimpianto, ma solo i nostri applausi. Tra chi avanza poi nel tabellone, Stefano Travaglia e Thomas Fabbiano cercano il bis perché al terzo turno di Melbourne non ci sono mai stati, però non sarà facile rispettivamente contro il talentuoso Basilashvili (19a testa di serie) e il giovane statunitense Reilly Opelka, che al suo debutto slam ha risposto al fuoco di Isner in un derby da elmetti.

Veniamo ad Andreas Seppi, la nostra garanzia a lungo termine: è passato del tempo da quando, alle ore 7:56 del 23 gennaio 2015, l’Italia si svegliava sul passante più bello nella storia del tennis. Lo definì proprio Pat Cash quel colpo con cui Seppi giustiziò Federer vicino alla rete. Quattro anni sono tanti e all’anagrafe Andreas ne porta 34, con uno appena trascorso fra molti acciacchi fisici e poche certezze… Eppure come sta giocando bene a gennaio! Questo altoatesino che agli antipodi del mondo non si trova poi così male e a Sydney s’è arreso solo in finale, ha eliminato una testa di serie al primo turno di Melbourne - l’americano Johnson, non proprio banale - e ora ha buone chance di replicare con Thompson: a fari spenti, anche se poi avrebbe Anderson, Seppi può centrare per la quinta volta in carriera gli ottavi di finale.

Dolce in fondo Fabio Fognini, che con due set attenti e molto intensi ha respinto le ambizioni del giovane Jaume Munar (ve lo ricordate alle Next Gen di Milano?), il pupillo di Nadal poi ritiratosi nel terzo set. Ora Leonardo Mayer, poi chissà se Carreno Busta: due vecchie volpi del rosso mai così efficaci a Melbourne. Insomma, col favore delle stelle, sarebbe un quarto turno con Nishikori e poi azzardiamo, ma neanche tanto, i quarti con Djokovic. Cosa significa? Che Fabio Fognini è sempre il faro del tennis italiano. Di chi stiamo parlando? Del tredicesimo giocatore del ranking mondiale, seed #12 degli Australian Open. Potrebbe fallire la missione Djokovic? Il suo storico slam dice di sì. Dovremo criticarlo? Non per partito preso, che ormai è un po’ luogo comune sparare su Fabio o Camila Giorgi e mica se lo meritano. Specialmente oggi che sono nel pieno della loro maturità sportiva e ancora le nostre migliori speranze.