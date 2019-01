Tsonga, Azarenka, Berdych, Wawrinka, Murray: Australian Open, ecco chi si rivede

Se sul lato giovani ormai siamo piuttosto preparati, con le varie Osaka, Ostapenko, Tsistsipas, Shapovalov, Zverev e chi più ne ha più ne metta, che abbiamo imparato a conoscere e ammirare negli ultimi anni; ma l’Australian Open 2019 si attesa anche come torneo dei grandi ritorni. Da Murray a Berdych, da Wawrinka a Tsonga passando per Azarenka, in Australia rivedremo alcuni dei protagonisti storici che nell’ultimo periodo che sono mancati dal circuito, ognuno per proprie vicissitudini. Da dove ripartono? Con chi? Quanto hanno giocato nell’ultimo periodo? Scopriamolo insieme.

Andy Murray. Numero 230 classifica ATP

E’ senza dubbio il buon Andy il più atteso giù nel Down Under. Lo era prima del torneo, figuratevi adesso dopo l’addio annunciato. Già, Murray aveva salutato il 2018 da una camera di albergo con la solita ironia di sempre…

…Ma purtroppo ha aperto il 2019 con una notizia ben peggiore per gli appassionati, per i simpatizzati o semplicemente coloro i quali pensano che un Murray, nel circuito, ci stesse benissimo. Lo rivedremo dunque in campo? Sarà davvero l’ultima volta? Il suo primo turno, se davvero dovesse esserci, è da non perdere. Dall’altro lato del campo sfida un osso duro come Bautista-Agut, con la certezza che comunque vada per lui sarà tripudio.

Video - Murray in lacrime in conferenza stampa: "Non riesco più a convivere con questo dolore" 01:50

Victoria Azarenka. Numero 52 classifica WTA

Nelle ultime 52 settimane, Victoria Azarenka ha giocato un totale di 30 partite. La sua non è una vera e proprio novità assoluta – in fondo l’avevamo già vista lo scorso anno sia al Roland Garros, che Wimbledon che allo US Open – ma in Australia l’ex n°1 del mondo – e due volte campionessa di questo torneo – si ripresenta addirittura dopo 3 anni. Messa finalmente da parte l’infinita faccenda sulla custodia del piccolo figlio Leo – che di fatto le è costata più di un anno di carriera – Azarenka ritorna a Melbourne con ambizioni più concrete rispetto ai precedenti slam del 2018; e questo nonostante da New York in poi abbia giocato davvero poco. Quattro partite. Tre a Tokyo (due vittorie prima della sconfitta con la Giorgi) – e una ad Auckland qualche giorno fa, subito messa ko dall’eterna Venus Williams.

Vika però da novembre pare aver deciso di fare davvero sul serio, riaffidandosi all’ex coach Wim Fissette, già avuto in carriera tra il 2015 e il 2016 e che tra le altre si è preso cura di tenniste del calibro di Clijsters, Halep, Kvitova e Kerber. Anche Azarenka parte chiaramente fuori dal giro delle teste di serie. Nonostante l’impatto in Nuova Zelanda non sia stato dei migliori, può essere una bella mina vagante.

Stan Wawrinka. Numero 59 classifica ATP

Come Azarenka, anche quello di Wawrinka non è un vero e proprio ‘rientro’ in stile Murray. Dopo l’operazione chirurgica al ginocchio del 2017, abbiamo già rivisto Stan sia a New York che al Roland Garros e Wimbledon, quando al secondo turno fu però sconfitto da Thomas Fabbiano. Al di là dei mediocri risultati negli slam, il rientro di Wawrinka più in generale è stato fin qui più difficoltoso del previsto, con lo svizzero che ha trovato non poche fatiche nel dare ritmo e continuità al suo eclettico tennis.

Video - US Open: Raonic-Wawrinka 7-6, 6-4, 6-3, gli highlights 02:50

Dopo aver salutato tutti già lo scorso ottobre dopo la tournée asiatica, Stan si è ripresentato in questo 2019 con un buon torneo a Doha. Il vodese ha fatto fuori Khachanov al primo turno e si arreso poi ai quarti solo al futuro vincitore, ovvero il caldissimo Bautista-Agut. Il suo ritorno in Australia segue il precoce rientro dello scorso anno, quando fu spazzato via senza pietà da Sandgren. Anche Wawrinka naviga nelle acque insidiose di chi non è testa di serie. Occhio al sorteggio dunque, tra i ‘grandi vecchi’ il buon Stan potrebbe essere uno dei più insidiosi.

Thomas Berdych. Numero 57 classifica ATP

Fa un certo effetto vedere Berdych così in basso, ma di fatto il 2018 è stato il primo anno di problemi fisici veri per un giocatore che se non avesse dovuto condividere la stessa epoca di Federer, Nadal e Djokovic, avrebbe certamente avuto ben altro palmares e probabilmente anche ben altro pubblico. Il ceco è scomparso dai radar a fine giugno e ufficializzato i saluti a settembre, quando decise che era arrivato a punto morto e avrebbe dovuto fare qualcosa per la sua schiena e per la sua anca. E così è arrivato un periodo di abbandono totale della disciplina e affidamento alle terapie. Berdych ha persino confessato di aver pensato al ritiro, salvo poi affermare che: “…Avrei buttato tutti gli sforzi fatti”.

La ricarica sembra aver funzionato e Berdych si è ripresentato 6 mesi dopo l’ultima partita ufficiale – al Queens con Benneteau – arrivando fino alla finale di Doha. Insieme a Wawrinka si attesa dunque come l’incubo delle teste di serie. In carriera Berdych ha infatti quasi sempre rispettato, in linea di massima, questo assioma: perdere sempre con i 4 sopra, ma vincere sempre con tutti gli altri sotto.

Jo-Wilfried Tsonga. Numero 177 classifica ATP

E’ passata davvero una vita quando un ragazzo francese si spinse fino alla tanto agognata – dalla FFT – finale slam. Era il 2008 e quello Tsonga si arrese al primo dei 14 slam di Novak Djokovic. Undici anni dopo e prossimo alle 34 candeline il buon Jo utilizza il ranking protetto per ripartire ancora una volta. Un anno da incubo, il 2018. Dopo l’Australian Open, Tsonga si è fermato a inizio febbario in quel di Montpellier alzando bandiera bianca dopo un match surreale con Pouile. Sembrava solo una piccola fitta. Si è trasformata in una ‘semplice’ operazione al menisco… Che evidentemente così semplice non è stata. Tsonga è sparito e si è ripresentato solo dopo lo US Open, perdendo praticamente sempre. Metz, Anversa, Vienna, Bercy. E poi la finale di Coppa Davis, buttato in campo senza sostanziali speranze di uscirne vivo con Cilic.

E’ servito attendere più di un anno per rivederlo vincere 3 partite di seguito: da Vienna 2017 a Brisbane 2019. Già perché il primo torneo della stagione ha visto Tsonga regolare Kokkinakis, Taro Daniel e Alex De Minaur. Non tre avversari banali. A Melbourne insomma, dopo 3 slam di assenza, in mezzo ai 'grandi vecchi', ci sarà di nuovo anche lui.