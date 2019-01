Zverev, un'altra bocciatura slam: un grande Raonic s'impone in 3 set

Gli Slam rimangono territorio tabù per Sascha Zverev. I demeriti del tedesco, mai oltre i quarti di finale nei major (suo miglior risultato al Roland Garros dello scorso anno), vanno però bilanciati con i meriti di un giocatore ritrovato ad altissimi livelli: Milos Raonic.

Gli Australian Open 2019 celebrano il suo ritorno con il nono quarto di finale raggiunto in carriera negli Slam, il quarto a Melbourne. Ironia della sorte, nel game d’apertura Zverev riesce a strappare il break, territorio di caccia del bombardiere canadese. Da quel momento Raonic infila un 12-1 umiliante per Zverev che si scioglie senza accenno di reazione né sul piano mentale né su quello fisico.

Video - Australian Open: Raonic-Zverev 6-1 6-1 7-6, gli highlights 02:56

Il terzo set Raonic ha due match-point sul 5-4, ma il numero 4 del mondo trascina la sfida al tie-break: avanti 4-3 Zverev non riesce a salire sull’ultimo treno e viene liquidato per 6-1 6-1 7-6(5) in due ore di gioco. Il tedesco dovrà lavorare moltissimo sul servizio (10 i doppi falli a fronte di appena 6 ace), fondamentale troppo penalizzante su questi palcoscenici, mentre Raonic (45 a 21 il computo dei vincenti a suo favore) andrà alla ricerca della quarta semifinale slam contro il vincente del match tra Pouille e Coric. Insomma, c’è spazio per arrivare in fondo.