Allarme incendi, Djokovic: "Australian Open da rinviare se la qualità dell'aria peggiora"

" Sono preoccupato per i possibili problemi di salute a Melbourne Park "

La situazione in Australia continua a essere molto delicata e Novak Djokovic lancia l'allarme in vista del primo Slam della stagione, in programma dal 13 gennaio (qualificazioni) al 2 febbraio (i match del tabellone principale avranno inizio lunedì 20 gennaio). Gli incendi che stanno devastando l’Australia potrebbero costringere gli organizzatori a ritardare l’inizio del torneo: anche a Melbourne, infatti, la qualità dell’aria è pessima a causa del fumo.

Il serbo, campione in carica e presidente della Commissione giocatori dell'ATP, ritiene necessario adottare misure per proteggere i giocatori se la qualità dell’aria continuerà a peggiorare. Il consiglio dei giocatori ATP si riunirà e valuterà ogni possibile soluzione, compresa quella del rinvio.

" Bisogna tenerlo in considerazione a causa di condizioni meteorologiche o condizioni estreme. Quella del rinvio è probabilmente l’ultima opzione. Ma se le condizioni influenzano la salute dei giocatori, dobbiamo prenderlo in considerazione "

Questo il pensiero del numero 2 del mondo sempre in contatto con Craig Tiley, ad di Tennis Australia, dopo la vittoria contro Kevin Anderson in ATP Cup. Il calendario di questo inizio di 2020 ha già subito dei cambiamenti: il Challenger di Canberra, a cui era iscritto Sinner, è stato trasferito a Bendigo (che si trova 150 km a nord di Melbourne), sempre a causa degli incendi boschivi. Da settembre a oggi negli incendi sono morte 24 persone e un’area equivalente al doppio del Belgio è andata in fumo. Le autorità hanno emanato un ordine di evacuazione per 100mila abitanti del sud-est dell'Australia e anche le grandi città, da Sydney a Melbourne, ne subiscono l'impatto.